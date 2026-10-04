Was Tiere über die Natur des Menschen erzählen

Katze kosen und Kälber essen, Hunde hätscheln und Rehe schießen. Die Beziehung Mensch und Tier ist ambivalent – und sagt mehr über die Natur des Menschen aus als über die der Tiere. Das Dom Museum Wien hat sich diese vielfältigen Verhältnisse näher angesehen und in der feinen Schau „tierisch animalisch“ verpackt.