Starke Steilvorlage des Kabarett-Altmeisters

Das Schöne bei Vitásek: Bei ihm stimmt immer die Dosierung. Nie zu tief oder derb, immer treffsicher zeigt er dorthin, wo es gesellschaftlich wehtut. Ohne zu moralisieren. Zum Jubiläumsprogramm trifft man alte Bekannte wie seinen Mops, hört einen einzigartigen 1991 gereimten Gag, begegnet seinem toten Vater (dem legendären Handpuppen-Tod jedoch nicht), fährt mit der U6 durch Wien, trifft Falco in der Sauna, Udo Jürgens an der Bar und treibt Peter Handke in Paris in die Flucht. Ob das alles so passiert ist? Was weiß man, schmunzelt Vitásek.