Moralische Gratwanderung mit Niko Nagl

Jetzt kommt ihr viertes Soloprogramm „Antiheld“. Worum geht‘s?

Es geht in eine sehr schwarz-humorige Richtung und dreht sich um die Fragen: Was ist Heldentum? Und ist das erstrebenswert? Was ist gut, und was ist böse? Es geht also auch ein bisschen in eine philosophische Richtung: Was muss man tun, um das Gute zu bewahren? Muss man dafür vielleicht auch manchmal schlechte Dinge tun? Es ist eine moralische Gratwanderung und natürlich auch eine mit jeder Menge Selbstironie.