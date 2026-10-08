Gekündigt! Jetzt Ärger über strikten Sparkurs

„Mit fast 60 bin ich kaum mehr vermittelbar“

Hart trifft der Sparkurs vor allem jene, die ihren Job in der Bundeskammer schon lange ausüben und nun Mitte 50 oder noch älter sind. „Ich habe in ein paar Monaten meinen 60. Geburtstag und werde keine neue Beschäftigung finden. Ich bin auf dem Arbeitsmarkt kaum noch vermittelbar“, gesteht sich ein WKO-Mitarbeiter ein.