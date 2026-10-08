So viele Klimatickets wie noch nie sind im Umlauf

Hohe Spritpreise und bessere Verbindungen: Aktuell sind so viele Menschen wie noch nie mit einem Klimaticket in Österreich unterwegs. Pendlerinitiative und Verkehrsclub Österreich fordern trotzdem Maßnahmen von der Politik. Außerdem können Sie hier auch gleich den Klimaticket-Preis einem Check - passend zu ihrer Region – unterziehen.
Wer derzeit jeden Tag 60 Kilometer pendelt, zahlt alleine für den Treibstoff aktuell mehr als 30 Euro pro Woche – der Dieselpreis hat im September einen historischen Höchststand erreicht, aber beschäftigte die Österreicher seit Ausbruch des Kriegs in Nahost. Das zeigt sich nun auch in den Zahlen der verkauften Klimatickets: Mit Ende August 2026 waren über 1,7 Millionen Menschen mit einem solchen unterwegs. Das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr – ein Allzeithoch.
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