So viele Klimatickets wie noch nie sind im Umlauf

Wer derzeit jeden Tag 60 Kilometer pendelt, zahlt alleine für den Treibstoff aktuell mehr als 30 Euro pro Woche – der Dieselpreis hat im September einen historischen Höchststand erreicht, aber beschäftigte die Österreicher seit Ausbruch des Kriegs in Nahost. Das zeigt sich nun auch in den Zahlen der verkauften Klimatickets: Mit Ende August 2026 waren über 1,7 Millionen Menschen mit einem solchen unterwegs. Das sind 8 Prozent mehr als im Vorjahr – ein Allzeithoch.