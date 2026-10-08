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„Krone“-Herzensmensch

Eine Pädagogin mit viel Engagement und Liebe

Kärnten
08.10.2026 09:00
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Dass es andere oft nicht so einfach haben, weiß Monika Prawda, Klassenlehrerin einer Kleinklasse nur zu gut. Sie hilft dort, wo sie kann und unterstützt ihre Schüler mit viel Leidenschaft.

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Ein unschlagbares Team sind Monika Prawda und Melanie Kragger, besonders wenn es um die Betreuung und den Unterricht von Schülern geht. Denn dieser erfordert täglich viel Feingefühl und Geduld. „Viele der Jugendlichen haben eine Lernschwäche, sind beeinträchtigt und brauchen einfach mehr Zeit, um Dinge zu erlernen“, weiß Monika Prawda. Doch sie gibt nie auf und tüftelt auch in ihrer Freizeit daran, wie sie den Schülern helfen kann. Und dieses Engagement weiß auch Melanie Kragger zu schätzen. Sie betreut einen Schüler mit Autismus in der Kleinklasse und arbeitet mit Monika Seite an Seite.

Aktion kommt der Kleinklasse zugute
„Man will es nicht wahrhaben, aber die Kinder sind in unserer Gesellschaft durch Systeme und Strukturen extrem benachteiligt. Monika setzt sich für sie ein und schaut, dass es ihnen gut geht. Sie ist ein wahrer Schatz“, nominiert Melanie ihre Kollegin zur Aktion Herzensmensch 2026.

„Oft können wir keine Ausflüge machen oder Sachen ankaufen, da das Geld einfach fehlt“, erzählt Monika Prawda. Daher sammelte sie für die Schüler zuerst noch allein in ihrer Freizeit Pfandflaschen. Schließlich wurde daraus ein richtiges Herzensprojekt, denn auch die Schüler fingen an, leere Flaschen mitzubringen.

Melanie (l.) hat Monika (r.) zum „Krone“ Herzensmenschen 2026 nominiert.
Melanie (l.) hat Monika (r.) zum „Krone“ Herzensmenschen 2026 nominiert.(Bild: Handler Wolfgang)

„In den Pausen gehen wir gelegentlich gemeinsam durch Parks und Straßen, um die Flaschen zu sammeln. Dann bringen wir diese auch zu einem Rückgabeautomaten“, erzählt Monika. 

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Das Geld kommt anschließend in die Klassenkasse. Damit finanziert sich die Kleinklasse Ausflüge. „Die Schüler lernen bei der Aktion nicht nur den Wert der Flaschen zu schätzen, sondern auch mit Geld umzugehen“, lobt Melanie die vielen Bemühungen ihrer Freundin.

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