Eine Pädagogin mit viel Engagement und Liebe

Ein unschlagbares Team sind Monika Prawda und Melanie Kragger, besonders wenn es um die Betreuung und den Unterricht von Schülern geht. Denn dieser erfordert täglich viel Feingefühl und Geduld. „Viele der Jugendlichen haben eine Lernschwäche, sind beeinträchtigt und brauchen einfach mehr Zeit, um Dinge zu erlernen“, weiß Monika Prawda. Doch sie gibt nie auf und tüftelt auch in ihrer Freizeit daran, wie sie den Schülern helfen kann. Und dieses Engagement weiß auch Melanie Kragger zu schätzen. Sie betreut einen Schüler mit Autismus in der Kleinklasse und arbeitet mit Monika Seite an Seite.