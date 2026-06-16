Aus Pfand wird Taschengeld für ganze Schulklasse

Am 23. Juni stellen sie deshalb im Südpark einen eigenen Pfandflaschen-Aufsteller auf. Zwischen 8.30 und 11.30 Uhr sind alle Klagenfurter eingeladen, ihr Leergut dort abzugeben und damit die Aktion zu unterstützen. Für die Jugendlichen zählt dabei nicht nur der Erlös, sondern auch die Erfahrung, gemeinsam etwas bewegen zu können.