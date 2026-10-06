30 Banken kämpften in Österreich mit Systemausfall

Am Dienstagnachmittag kämpften österreichweit rund 30 Banken mit einem Systemausfall. Darunter waren der gesamte Hypo- , und Volksbankensektor sowie ein Teil der Grawe-Gruppe. Tausende Kundinnen und Kunden konnten vorübergehend nicht mit ihren Karten zahlen oder Online-Banking nutzen.
Überweisungen konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden und bei Bankomat-Behebungen kam es teilweise zu Einschränkungen, wie mehrere österreichische Medien berichteten. Auch einige Apps seien nicht erreichbar gewesen, hieß es. Betroffen waren etwa die Filialen der Hypobank, der Volksbank, der Bank99 (Post) und der Austrian Anadi Bank.
Die Hypo Tirol Bank informierte ihre Kundinnen und Kunden, dass eine technische Störung des IT-Dienstleisters der Bank für die Probleme verantwortlich gewesen sei. Dort waren unter anderem das Online-Banking, Kartenzahlungen und Bargeldbehebungen von dem Ausfall betroffen. Bei der Volksbank Tirol wurde wiederum auf einen Stromausfall verwiesen.
Insgesamt waren ungefähr 30 Geldinstitute mit Ausfällen konfrontiert, darunter alle, die die Software und die Serverinfrastruktur der Accenture TiGitial GmbH nutzen.
Es handle sich nur um eine kurze Unterbrechung und man hoffe, dass die Services rasch wieder zur Verfügung stünden, sagte ein Sprecher einer betroffenen Bank zum „Standard“. Er solle recht behalten: Bereits am Dienstagabend war die Störung wieder behoben.
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