Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Kurze Unterbrechung“

30 Banken kämpften in Österreich mit Systemausfall

Wirtschaft
06.10.2026 23:10
Am Dienstagnachmittag waren Tausende Bankkundinnen und Bankkunden von einem Systemausfall ...
Am Dienstagnachmittag waren Tausende Bankkundinnen und Bankkunden von einem Systemausfall betroffen (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Dienstagnachmittag kämpften österreichweit rund 30 Banken mit einem Systemausfall. Darunter waren der gesamte Hypo- , und Volksbankensektor sowie ein Teil der Grawe-Gruppe. Tausende Kundinnen und Kunden konnten vorübergehend nicht mit ihren Karten zahlen oder Online-Banking nutzen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Überweisungen konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden und bei Bankomat-Behebungen kam es teilweise zu Einschränkungen, wie mehrere österreichische Medien berichteten. Auch einige Apps seien nicht erreichbar gewesen, hieß es. Betroffen waren etwa die Filialen der Hypobank, der Volksbank, der Bank99 (Post) und der Austrian Anadi Bank.

Die Hypo Tirol Bank informierte ihre Kundinnen und Kunden, dass eine technische Störung des IT-Dienstleisters der Bank für die Probleme verantwortlich gewesen sei. Dort waren unter anderem das Online-Banking, Kartenzahlungen und Bargeldbehebungen von dem Ausfall betroffen. Bei der Volksbank Tirol wurde wiederum auf einen Stromausfall verwiesen.

Lesen Sie auch:
Ohne George durchs Wochenende: Die Bankgeschäfte sind aktuell nur stark eingeschränkt möglich.
Das ganze Wochenende
George-Banking für Tausende nicht erreichbar
23.05.2026
„Bargeld abheben“
300.000 betroffen: Bankkonten über Ostern gesperrt
09.04.2025

Insgesamt waren ungefähr 30 Geldinstitute mit Ausfällen konfrontiert, darunter alle, die die Software und die Serverinfrastruktur der Accenture TiGitial GmbH nutzen.

Es handle sich nur um eine kurze Unterbrechung und man hoffe, dass die Services rasch wieder zur Verfügung stünden, sagte ein Sprecher einer betroffenen Bank zum „Standard“. Er solle recht behalten: Bereits am Dienstagabend war die Störung wieder behoben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
06.10.2026 23:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Influencerin Lisa Mantler ist Mama einer Tochter geworden.
„Plötzlich zu viert“
Influencerin Lisa Mantler (24) ist Mama geworden
In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
466.188 mal gelesen
Wien
Krimi um Chefin von Wiens Szenelokal „Bettel-Alm“
198.778 mal gelesen
Die bekannte „Bettel-Alm“ gilt als Wiener Szenetreff bei fast allen Besuchern aus den ...
Oberösterreich
Neben Raphael (8) wurde auch der Hofhund erdrückt
143.792 mal gelesen
Der schreckliche Unfall in Haibach im Mühlkreis war auch für die Einsatzkräfte schwer zu ...
Innenpolitik
„Riesenerfolg“: Babler feiert sich & SPÖ in Video
1520 mal kommentiert
Andreas Babler ruft in einem Video die SPÖ-Mitglieder zur Einigkeit auf und verweist auf die ...
Innenpolitik
Neuwahlen? Erster ÖVPler wagt sich aus Deckung
1428 mal kommentiert
Der angekündigte Teil-Rückzug von Vizekanzler Andreas Babler stellt nicht nur seine eigene ...
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
1334 mal kommentiert
Mehr Wirtschaft
„Kurze Unterbrechung“
30 Banken kämpften in Österreich mit Systemausfall
Krone Plus Logo
Tipps für mehr Geld
Gehalt 2026: Wann Sie zum reichsten Viertel zählen
Diskutieren Sie mit!
Wann greifen Sie lieber zu Eigenmarken?
Krone Plus Logo
Intransparenz-Vorwurf
Wirtschaftskammer verpasst sich neue Gehaltsregeln
Rail-Service-Zentrum
Siemens kauft ehemaliges RHI-Areal in Trieben
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf