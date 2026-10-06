30 Banken kämpften in Österreich mit Systemausfall

Überweisungen konnten ebenfalls nicht durchgeführt werden und bei Bankomat-Behebungen kam es teilweise zu Einschränkungen, wie mehrere österreichische Medien berichteten. Auch einige Apps seien nicht erreichbar gewesen, hieß es. Betroffen waren etwa die Filialen der Hypobank, der Volksbank, der Bank99 (Post) und der Austrian Anadi Bank.