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Warum die Weltstars den Baumanns vertrauen

Adabei Österreich
06.10.2026 22:00
(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Emily Patek
Von Emily Patek

20 Jahre Kalender, mehr als 30 Jahre gemeinsam durchs Leben: Manfred und Nelly Baumann feierten im Wiener Ballhaus ein besonderes Jubiläum. Zwischen internationalen Stars und alten Freunden wurde es dabei auch emotional. Nur einer hatte noch ein kleines Wien-Programm vor sich …

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Manfred Baumann hält seit 50 Jahren besondere Momente mit seiner Kamera fest. Diesmal durften aber andere den Auslöser drücken: Gemeinsam mit seiner Frau Nelly feierte der Starfotograf im Wiener Ballhaus 20 Jahre Manfred-Baumann-Kalender. Und damit eine Erfolgsgeschichte, hinter der auch eine ziemlich beständige Liebesgeschichte steckt. Seit mehr als 30 Jahren sind die beiden privat wie beruflich ein Paar. Da kamen an einem Abend natürlich mehr Erinnerungen zusammen, als auf zwölf Kalenderblättern Platz hätten. 

Sowohl privat, als auch beruflich ein Dream-Team: Manfred und Nelly Baumann.
Sowohl privat, als auch beruflich ein Dream-Team: Manfred und Nelly Baumann.(Bild: Alexander Tuma)

„Das ist schon ziemlich bewegend“
Normalerweise richtet Nelly ihren Blick lieber nach vorne. Alte Fotos durchzuschauen, sei eigentlich nicht ihre Sache. Zum Jubiläum machte sie eine Ausnahme – und wurde dabei durchaus emotional. „Jetzt schaue ich zurück und da sieht man erst, wie viel wir gearbeitet haben, was wir erlebt haben, wie viele Menschen wir getroffen haben. Das ist schon ziemlich bewegend“, erzählt sie der „Krone“.

Darunter finden sich Weltstars wie Bruce Willis, Angelina Jolie, Sandra Bullock und John Malkovich, die bereits vor Manfreds Kamera standen. Doch es sind keineswegs nur die großen Namen, die bei den Baumanns bleibenden Eindruck hinterlassen.

Von Hollywood bis in den Todestrakt
„Ich fand es immer total spannend, wenn wir in so viele verschiedene Welten eintauchen konnten“, sagt Nelly. Zu diesen Begegnungen gehörten auch Projekte mit obdachlosen Menschen und zum Tode verurteilten Gefangenen im Todestrakt. Ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, die das Paar mit seiner Arbeit kennenlernen durfte. „Das sind alles einzelne kleine Welten, das finde ich sehr berührend und total schön“, beschreibt sie diese Erfahrungen.

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Fotos

Der Kalender wiederum hat längst seine eigene internationale Fangemeinde. „Der Kalender wurde damals geboren und wurde immer beliebter“, erinnert sich Manfred. Heute werde von Norwegen bis Frankreich, von Australien bis England und Amerika gesammelt. 

Das Erfolgsgeheimnis? „Wir sind einfach wir“
Warum ihm so viele Menschen vertrauen? Manfred braucht dafür keine ausgeklügelte Formel: „Ich glaube, wir sind einfach wir. Ich würde mich für meinen Job nicht verbiegen und verändern.“

Dass diese Haltung auch abseits eines Shootings ankommt, bestätigt ESC-Legende Johnny Logan. Für ihn spüre man deutlich, dass bei den beiden die Leidenschaft im Mittelpunkt stehe – für die Fotografie und füreinander, statt für den Ruhm, der damit einhergeht. Sein persönliches Urteil fällt entsprechend herzlich aus: „Sie sind einfach ganz liebenswerte Menschen.“

Ralf Moeller hat die Sachertorte schon abgehakt
Auch Ralf Moeller kennt die Jubilare längst jenseits jeder Kamerapose. Vor 25 Jahren lernten sich die drei in Amerika kennen, seither verbindet sie eine Freundschaft.

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Für den Schauspieler und ehemaligen Bodybuilder endet der Wien-Besuch deshalb auch nicht gleich nach dem letzten Jubiläumsfoto. Er bleibt noch einen Tag. „Wien ist eine tolle Stadt“, schwärmt Moeller. Auf seinem Programm stehen Spaziergänge, Museen, das Haus des Meeres und Einkaufen. Die Sachertorte? Wurde bereits verkostet. Ein wichtiger Punkt auf der Wien-Liste wäre damit erledigt!

Für die nächsten 20 Jahre zählt vor allem eines
Und was wünschen sich die Baumanns für die kommenden zwei Jahrzehnte? Noch mehr Weltstars, noch weitere Reisen, noch größere Projekte?

Nellys Antwort kommt ganz ohne Glamour aus: „Ich würde mir wünschen, dass wir gesund und glücklich sind, weil im Endeffekt ist das, was zählt.“ Der schönste Ausblick braucht eben manchmal nicht einmal eine Kamera.

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