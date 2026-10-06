Warum die Weltstars den Baumanns vertrauen

Manfred Baumann hält seit 50 Jahren besondere Momente mit seiner Kamera fest. Diesmal durften aber andere den Auslöser drücken: Gemeinsam mit seiner Frau Nelly feierte der Starfotograf im Wiener Ballhaus 20 Jahre Manfred-Baumann-Kalender. Und damit eine Erfolgsgeschichte, hinter der auch eine ziemlich beständige Liebesgeschichte steckt. Seit mehr als 30 Jahren sind die beiden privat wie beruflich ein Paar. Da kamen an einem Abend natürlich mehr Erinnerungen zusammen, als auf zwölf Kalenderblättern Platz hätten.