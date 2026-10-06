Polizei schießt Mann am Stockholmer Schloss an

Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, teilte die schwedische Polizei mit. Die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Hintergründe waren zunächst weitgehend unklar. Nach gezielt eingesetzten Schüssen befinde sich der Mann in Gewahrsam, hieß es seitens Polizei. Er wurde getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.