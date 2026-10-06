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Residenz von König

Polizei schießt Mann am Stockholmer Schloss an

Ausland
06.10.2026 20:51
Am Dienstag hat die schwedische Polizei bei einem Einsatz am Schloss in Stockholm einen Mann ...
Am Dienstag hat die schwedische Polizei bei einem Einsatz am Schloss in Stockholm einen Mann angeschossen.(Bild: AFP/APA/Jonathan Nackstrand)
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Von krone.at

Am Dienstag hat die schwedische Polizei während eines Einsatzes am Stockholmer Schloss Schüsse abgegeben. Sie war aufgrund eines aggressiven Mannes mit einer Waffe gerufen worden, der schließlich festgenommen wurde.

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Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr, teilte die schwedische Polizei mit. Die schwedische Zeitung „Aftonbladet“ berichtete von rund 20 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Hintergründe waren zunächst weitgehend unklar. Nach gezielt eingesetzten Schüssen befinde sich der Mann in Gewahrsam, hieß es seitens Polizei. Er wurde getroffen und in ein Krankenhaus gebracht. Seine Verletzungen werden als schwer, aber nicht lebensbedrohlich eingestuft.

Der Einsatz am Dienstagabend hatte am Lejonbacken stattgefunden, dem Außenbereich des Schlosses unmittelbar an der Nordseite. Das berühmte Gebäude ist die Residenz des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf und auch bei Touristinnen und Touristen beliebt.

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