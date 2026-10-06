Eine selbstkritische Star-Parade zum Jubiläum

Es war ein Superspektakel, als Michelangelo Buonarroti, „Universalgenie und göttlicher Künstler“, 1564 in Rom starb. Gegen päpstliche Anordnungen schmuggelte man seinen Leichnam nach Florenz und bahrte ihn in der Accademia delle Arte del Disegno auf. Zuvor hatte ihn die eben erst von Cosimo I. und dem Maler Vasari gegründete Akademie zum Oberhaupt gewählt. Die Geburtsstunde der großen Akademien Europas!