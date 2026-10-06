Paramount besiegelt Warner-Übernahme endgültig

Führender Kopf ist Filmproduzent David Ellison

Der führende Kopf beim neuen Konzern ist der Filmproduzent David Ellison, der sich in den vergangenen Jahren unter anderem mit dem zweiten „Top Gun“-Film einen Namen machte. Er ist der Sohn von Larry Ellison, dessen Milliarden-Garantie den Megadeal überhaupt erst möglich gemacht hatte. Kurz vor Abschluss der Übernahme holte Ellison in eine Doppelspitze den bisherigen Chef des Spielzeugriesen Mattel, Ynon Kreiz. Ellison soll für die Strategie zuständig sein, während Kreiz sich um das operative Geschäft kümmert. Anlegern wurden Einsparungen von sechs Milliarden Dollar nach drei Jahren versprochen.