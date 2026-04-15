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Wahllos geschossen

Blutige Szenen an Schule: Vier Tote in der Türkei

Ausland
15.04.2026 13:57
Unfassbare Szenen in einer türkischen Schule (Archivbiuld).
Unfassbare Szenen in einer türkischen Schule (Archivbiuld).(Bild: EPA/STRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein normaler Schultag endet in Entsetzen: An der Ayser-Çalık-Mittelschule in der südtürkischen Stadt Kahramanmaraş sind bei einem bewaffneten Angriff vier Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Die genauen Hintergründe der Tat sind bislang nicht bekannt.

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Der Bursche habe am Mittwochmorgen mehrere Schusswaffen im Rucksack mitgenommen und in zwei Klassenzimmern wahllos um sich geschossen, sagte Provinzgouverneur Mükerrem Unlüer.

Nach aktuellen Meldungen wurden unmittelbar nach den Schüssen zahlreiche Rettungskräfte und Sicherheitseinheiten zur Schule entsandt. Bei den Todesopfern handle es sich um drei Schüler und einen Lehrer, der Täter soll ein Schüler sein.

Von der Nachrichtenagentur IHA verbreitete Aufnahmen zeigten, wie Menschen in Krankenwagen weggebracht wurden, an der Schule waren Angehörige zu sehen

Minister reist nach Vorfall in die Region
Die Lage vor Ort wurde rasch abgesichert, während Verletzte in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Der Gouverneur bestätigte die Zahl der Todesopfer sowie der Verletzten.

Auch auf höchster Regierungsebene wurde reagiert: Gesundheitsminister Kemal Memişoğlu, Bildungsminister Yusuf Tekin sowie Innenminister Mustafa Çiftçi reisten nach dem Vorfall in die Region.

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Es handelte sich um den zweiten Anschlag dieser Art innerhalb von zwei Tagen. Erst am Dienstag hatte ein junger Mann an seiner ehemaligen Schule in der südöstlichen Provinz Sanliurfa mit einer Schusswaffe 16 Menschen verletzt und anschließend Suizid begangen.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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