Jugendlicher eröffnete Feuer auf seine Ex-Schule

Angreifer mit Jagdgewehr bewaffnet

Die private Nachrichtenagentur DHA berichtete zunächst von mindestens sieben Menschen, darunter Schüler der Oberschule in der Provinz Sanliurfa, die bei der Attacke verletzt worden seien. Dem Sender NTV zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen Schüler, der mit einem Jagdgewehr bewaffnet war.