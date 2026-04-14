Wahnsinnstat in Türkei
Jugendlicher eröffnete Feuer auf seine Ex-Schule
An einer Schule im Südosten der Türkei sind Medienberichten zufolge Schüsse gefallen. Offenbar wurden zahlreiche Personen verletzt.
Ein Jugendlicher begann nach Angaben der englischsprachigen Nachrichtenagentur Reuters vom Dienstag um sich zu schießen und verletzte mindestens 16 Menschen, darunter Schüler und Lehrer, wie Gouverneur Hasan Şildak demnach gegenüber Reportern mitteilte. Der 19-jährige ehemalige Schüler benutzte bei dem Angriff ein Gewehr.
Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus im Bezirk Siverek gebracht, so Şildak. Zwölf von ihnen befanden sich am Vormittag noch im Krankenhaus. Der Angreifer richtete sich selbst, als die Polizei versuchte, ihn am Tatort festzunehmen, fügte Şildak laut Reuters hinzu.
Angreifer mit Jagdgewehr bewaffnet
Die private Nachrichtenagentur DHA berichtete zunächst von mindestens sieben Menschen, darunter Schüler der Oberschule in der Provinz Sanliurfa, die bei der Attacke verletzt worden seien. Dem Sender NTV zufolge handelte es sich bei dem Angreifer um einen Schüler, der mit einem Jagdgewehr bewaffnet war.
Spezialeinheiten, die zu der Schule in Siverek entsandt worden seien, hätten die Schüler in Sicherheit gebracht, berichtete der Privatsender NTV. Spezialkräfte hätten versucht, den Angreifer zum Aufgeben zu bewegen. Fernsehaufnahmen zeigten Rettungswagen vor dem Schulgebäude, aus dem Schüler flüchteten.
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