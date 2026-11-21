Großer Jubel bei Sabine und Gerald Gollnhuber: Ihr Weihnachtshaus in Sulzriegel hat damit den bisherigen Weltrekord einer Familie aus New York geknackt. Bei der Eröffnung gab es gleich doppelten Grund zum Feiern, denn auch 206 aufblasbare Weihnachtsfiguren sorgten für einen neuen Europarekord.
Eine Million Lichter sollten es werden. Am Ende fehlten zwar 99.000, doch Sabine und Gerald Gollnhuber hatten am Samstagabend trotzdem allen Grund zum Feiern. Mit exakt 901.000 Lichtern übertrafen sie den bisherigen Weltrekord der Familie Gay aus New York um mehr als 155.000. Bei der Eröffnung ihres Weihnachtshauses in Bad Tatzmannsdorf wurde die neue Bestmarke offiziell bestätigt.
Eigens aus Deutschland war ein Rekordrichter angereist, der die Beleuchtung auf dem rund 5000 Quadratmeter großen Anwesen in Sulzriegel überprüfte. Damit steht fest: Die Gollnhubers halten den Weltrekord für die meisten Lichter einer Weihnachtsbeleuchtung im Freien auf einem privaten Wohngrundstück und sichern sich den Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde.
Auch Europarekord geknackt
Und damit nicht genug: Mit 206 aufblasbaren Weihnachtsfiguren holten sich die Gollnhubers auch den Europarekord in dieser Kategorie. Seit Anfang August wurde in Sulzriegel geschmückt, montiert und gezählt. Tausende Meter Kabel waren zu verlegen, Lichterketten anzubringen und Figuren aufzustellen. Ende Oktober leuchteten bereits 776.716 Lichter, bis zur Eröffnung kamen weitere 124.284 dazu. Die fehlenden 99.000 sollen im kommenden Jahr folgen. „Dann schaffen wir die Million“, sagt Sabine Gollnhuber.
Eisbären erfüllen einen Herzenswunsch
Für die heurige Saison haben sich die Gollnhubers auch ein besonderes Motto einfallen lassen: „Wenn die Familie nicht zu den Eisbären kommt, kommen die Eisbären zur Familie“, lautet das Motto. Dahinter steckt die Geschichte der Eltern, die auf ihren zahlreichen Reisen zwar viele seltene Tiere in freier Wildbahn beobachten konnten, aber nie einen Eisbären zu Gesicht bekamen. Da ihnen eine solche Reise aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr möglich ist, hat die Familie die Tiere nun nach Sulzriegel geholt.
Täglich bis 6. Jänner geöffnet
Bis 6. Jänner 2027 ist das Weihnachtshaus täglich von 16.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt es geschlossen, die Lichter brennen dennoch. An Wochenenden und Feiertagen fährt ein Bummelzug vom Ortskern zum Weihnachtshaus.
Der Eintritt ist frei, stattdessen bittet die Familie um Spenden. Seit 2010 kamen auf diese Weise knapp 400.000 Euro für Menschen in Not und gemeinnützige Organisationen zusammen.
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