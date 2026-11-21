Eisbären erfüllen einen Herzenswunsch

Für die heurige Saison haben sich die Gollnhubers auch ein besonderes Motto einfallen lassen: „Wenn die Familie nicht zu den Eisbären kommt, kommen die Eisbären zur Familie“, lautet das Motto. Dahinter steckt die Geschichte der Eltern, die auf ihren zahlreichen Reisen zwar viele seltene Tiere in freier Wildbahn beobachten konnten, aber nie einen Eisbären zu Gesicht bekamen. Da ihnen eine solche Reise aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht mehr möglich ist, hat die Familie die Tiere nun nach Sulzriegel geholt.