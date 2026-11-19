Neuer Schönheitsschwerpunkt

Dabei soll das Publikumsgeschäft keineswegs verschwinden. Die bei der Jubiläumsmesse erstmals veranstaltete „TasteFactory“ wird 2027 als eigenständiges Genussfestival die gesamte Stadthalle bespielen. Auch der FunPark soll ausgebaut werden. Im Frühjahr 2026 lockte dieser laut MCG rund 85.000 Besucher an. Geplant sind künftig zusätzliche Thementage, Live-Auftritte und Aktionen. Mit der „Beauty Lounge“ soll 2027 außerdem ein neues Fachformat für die Beautybranche starten.

„Wir müssen die Messe Graz weiterentwickeln und für die Zukunft gut aufstellen“, wird der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber zitiert. Er habe volles Vertrauen in die neue Geschäftsführung und begrüße den Mut, notwendige Veränderungen anzugehen.