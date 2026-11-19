Am Donnerstag wurde es offiziell: Die Grazer Herbstmesse wird es in ihrer bisherigen Form nicht mehr geben. Nach der Jubiläumsausgabe im Oktober setzen die Verantwortlichen künftig verstärkt auf Fachmessen und kleinere, spezialisierte Veranstaltungsformate. Auch neue Publikumskonzepte sind geplant.
Tagada, Zuckerwatte, Verkaufsstände: Für viele Steirer gehörte ein Besuch der Grazer Herbstmesse über Jahrzehnte zum alljährlichen Fixprogramm. Doch das ist lange her. Die Gästezahlen nehmen seit Jahren kontinuierlich ab – am Donnerstag zogen die Verantwortlichen deshalb nun endgültig die Reißleine: Die 120. Ausgabe Anfang Oktober war die letzte klassische Herbstmesse, das gab die Messe Congress Graz (MCG) in einer Aussendung bekannt.
Erfolgreiche Spezialformate
Der Schritt ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung. Künftig will sich die Messe stärker auf Fachmessen und Veranstaltungen mit klar umrissenen Zielgruppen konzentrieren. Als erfolgreiche Beispiele nennt die Geschäftsführung die Häuslbauermesse und die MotionExpo.
Geschäftsführer Martin Ullrich begründet den Abschied vom bisherigen Messekonzept mit veränderten Rahmenbedingungen: „Vor 120 Jahren waren Messen zentrale Marktplätze. Heute haben digitaler Handel, globale Warenströme und die nahezu unbegrenzte Verfügbarkeit von Produkten das Einkaufs- und Informationsverhalten nachhaltig verändert.“
Ich habe volles Vertrauen in die neue Geschäftsführung und bedanke mich für den Mut, notwendige Veränderungen anzupacken und neue Chancen zu nutzen.
Stadtrat Manfred Eber
Bild: Christian Jauschowetz
Die wirtschaftliche Ausgangslage macht die Neuausrichtung notwendig: Wie bereits im Frühjahr präsentiert, kämpft die MCG seit Jahren mit rückläufigen Umsätzen und Deckungsbeiträgen im Messegeschäft. Die Stadt Graz stellte im März eine Unterstützung von fünf Millionen Euro in Aussicht, knüpfte diese aber an eine wirtschaftliche Verbesserung.
Neuer Schönheitsschwerpunkt
Dabei soll das Publikumsgeschäft keineswegs verschwinden. Die bei der Jubiläumsmesse erstmals veranstaltete „TasteFactory“ wird 2027 als eigenständiges Genussfestival die gesamte Stadthalle bespielen. Auch der FunPark soll ausgebaut werden. Im Frühjahr 2026 lockte dieser laut MCG rund 85.000 Besucher an. Geplant sind künftig zusätzliche Thementage, Live-Auftritte und Aktionen. Mit der „Beauty Lounge“ soll 2027 außerdem ein neues Fachformat für die Beautybranche starten.
„Wir müssen die Messe Graz weiterentwickeln und für die Zukunft gut aufstellen“, wird der Grazer Finanzstadtrat Manfred Eber zitiert. Er habe volles Vertrauen in die neue Geschäftsführung und begrüße den Mut, notwendige Veränderungen anzugehen.
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