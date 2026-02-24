Erbschaftssteuer: FPÖ lehnt Grünen-Antrag klar ab

„Linke Träumereien“

Die FPÖ gebe sich außerdem nicht den „linken Träumereien“ hin, dass es bei der Erbschaftssteuer nur um Milliardäre gehe. „Da geht es um jede Eigentumswohnung, um jedes Einfamilienhaus – um alles, was man sich in einem arbeitsreichen Leben erarbeitet und geschaffen hat. Genau das möchten die Grünen, in zutiefst kommunistischen Ansätzen katalogisieren, registrieren und am Ende des Tages wohl auch umverteilen.“