Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Vermögensüberwachung“

Erbschaftssteuer: FPÖ lehnt Grünen-Antrag klar ab

Innenpolitik
24.02.2026 11:56
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Bei der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch werden die Grünen einen Dringlichen Antrag für eine Erbschaftssteuer einrbingen. Von den Freiheitlichen kommt dazu jetzt schon ein „klares Nein“ (siehe Video oben). 

0 Kommentare

Generell spreche man sich gegen jegliche neue Steuern aus, machte der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer Pressekonferenz am Dienstag klar. Es bräuchte „Horden und Armeen von Gutachtern“, um den Verwaltungsaufwand für die Einhebung zu bewältigen. Man würde sich damit ein „Bürokratiemonster“ erschaffen. 

„Wir sind ideologisch dagegen“
Hafenecker befürchtet außerdem am Ende des Tages den „besitzlosen Bürger“, würden Dinge ein weiteres Mal versteuert, die schon Generationen zuvor mehrmals versteuert wurden. „Wir sind idelogisch dagegen. Es würde jegliches Vermögen in Österreich aufgenommen, katalogisiert und kategorisiert werden – und das wäre der nächste Schritt zur ulimativen Vermögensüberwachung im Land“, warnte Hafenecker.

Zitat Icon

Das wäre der nächste Schritt zur ulimativen Vermögensüberwachung im Land.

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker lehnt eine Erbschafstsuer ab

Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

„Linke Träumereien“
Die FPÖ gebe sich außerdem nicht den „linken Träumereien“ hin, dass es bei der Erbschaftssteuer nur um Milliardäre gehe. „Da geht es um jede Eigentumswohnung, um jedes Einfamilienhaus – um alles, was man sich in einem arbeitsreichen Leben erarbeitet und geschaffen hat. Genau das möchten die Grünen, in zutiefst kommunistischen Ansätzen katalogisieren, registrieren und am Ende des Tages wohl auch umverteilen.“ 

In Österreich herrscht seit Jahrne eine heiße Diskussion um die Einführung einer Erbschafts- und ...
In Österreich herrscht seit Jahrne eine heiße Diskussion um die Einführung einer Erbschafts- und Vermögenssteuer.(Bild: stock.adobe.com)

Grünen starteten Petition
Die Grünen starteten Mitte Februar eine Petition namens „Superreiche fair besteuern“. Gemeint sind damit Menschen, die mindestens eine Million Euro erben, wobei es laut der Partei Freibeträge für Eigenheime, Familienbetriebe und klein strukturierte Bauernhöfe geben soll.

FPÖ kritisiert „Kuriositäten“ statt lebensnaher Maßnahmen
Die Freiheitlichen blicken übrigens mit wenig Euphorie auf die kommende Nationalratssitzung. Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte am Dienstag in einer Pressekonferenz die „dürftige Tagesordnung“, die weniger wichtige Themen, als „Kuriositäten“ beinhalte. Geplante Maßnahmen wie das Gesetz gegen die „Shrinkflation“, also Mogelpackungen im Handel, seien zudem wenig ausgegoren und verursachten mehr Bürokratie.

„Es zeigt sich einmal mehr, dass diese Verliererkoalition eigentlich keine Lust hat zu arbeiten“, meinte Hafenecker zur anstehenden Tagesordnung, die lediglich einen Tag beansprucht. Anstatt lebensnaher Themen würden unter anderem eine Reform des Seerechts und der Umgang mit über 200 Jahre alten Kulturgütern im Ausland debattiert. Die Koalition agiere damit „völlig abgehoben“, lautet der blaue Befund.

Lesen Sie auch:
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Ab einer Million Euro
Grüne starten Petition für Erbschaftssteuer
11.02.2026
„Keine Debatte“
Marterbauer schließt bis 2029 Vermögenssteuern aus
14.03.2025
Krone Plus Logo
Vermögen und Erben
Reiche zur Kasse: Wem SPÖ-Modell was bringen soll
26.02.2024

Kritik üben die Freiheitlichen auch an der aus ihrer Sicht einzigen echten geplanten Maßnahme der Regierungsfraktionen: Jene zur Eindämmung versteckter Preiserhöhungen. Dieses „Shrinkflations“-Gesetz sei eine „Zangengeburt“, ÖVP, SPÖ und NEOS legten eine „völlig unfertige Sache auf den Tisch“. Die FPÖ will daher nicht zustimmen, sollte es davor nicht zu einer Übereinkunft mit Vertretern der Wirtschaft und der Produzenten gekommen sein und ein entsprechender Abänderungsantrag eingebracht werden.

FPÖ will Ukraine-Hilfen thematisieren
Die „Aktuelle Europastunde“ nutzen die Blauen, um weiterhin Kritik an den Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine zu thematisieren. Österreich verletze damit verfassungs- und völkerrechtliche Verpflichtungen der immerwährenden Neutralität, befand die stellvertretende Klubchefin Susanne Fürst. Dass der Krieg bereits vier Jahre andauert, sei „ein ganz entsetzlicher Umstand“, diverse „Betroffenheitsgesten“ aus Österreich und der EU würden aber nichts zur Lösung des Konflikts beitragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
24.02.2026 11:56
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Christian Hafenecker
Österreich
FPÖSPÖÖVPNEOS
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
182.454 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
176.511 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
134.015 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3832 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1207 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1075 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Innenpolitik
Budgetrahmen fixiert
Regierung: 5,49 Milliarden Euro für Forschungspakt
Brüssel auf der Bremse
„Anti-Mogelpackungs-Gesetz“ wird zur Zitterpartie
Wenige Wochen Training
„Rechtswidrig“: Ausbildner schildert ICE-Methoden
Aktionsplan im Detail
Regierung startet Kampf gegen Rechtsextremismus
Krone Plus Logo
Gerüst wackelt
Kärntner LH-Wechsel nun doch nicht am 2. April?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf