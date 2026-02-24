Erbschaftssteuer: FPÖ lehnt Grünen-Antrag klar ab

Bei der kommenden Nationalratssitzung am Mittwoch werden die Grünen einen Dringlichen Antrag für eine Erbschaftssteuer einrbingen. Von den Freiheitlichen kommt dazu jetzt schon ein „klares Nein“ (siehe Video oben).
Generell spreche man sich gegen jegliche neue Steuern aus, machte der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker bei einer Pressekonferenz am Dienstag klar. Es bräuchte „Horden und Armeen von Gutachtern“, um den Verwaltungsaufwand für die Einhebung zu bewältigen. Man würde sich damit ein „Bürokratiemonster“ erschaffen.
„Wir sind ideologisch dagegen“
Hafenecker befürchtet außerdem am Ende des Tages den „besitzlosen Bürger“, würden Dinge ein weiteres Mal versteuert, die schon Generationen zuvor mehrmals versteuert wurden. „Wir sind idelogisch dagegen. Es würde jegliches Vermögen in Österreich aufgenommen, katalogisiert und kategorisiert werden – und das wäre der nächste Schritt zur ulimativen Vermögensüberwachung im Land“, warnte Hafenecker.
Das wäre der nächste Schritt zur ulimativen Vermögensüberwachung im Land.
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker lehnt eine Erbschafstsuer ab
Bild: APA/HELMUT FOHRINGER
„Linke Träumereien“
Die FPÖ gebe sich außerdem nicht den „linken Träumereien“ hin, dass es bei der Erbschaftssteuer nur um Milliardäre gehe. „Da geht es um jede Eigentumswohnung, um jedes Einfamilienhaus – um alles, was man sich in einem arbeitsreichen Leben erarbeitet und geschaffen hat. Genau das möchten die Grünen, in zutiefst kommunistischen Ansätzen katalogisieren, registrieren und am Ende des Tages wohl auch umverteilen.“
Grünen starteten Petition
Die Grünen starteten Mitte Februar eine Petition namens „Superreiche fair besteuern“. Gemeint sind damit Menschen, die mindestens eine Million Euro erben, wobei es laut der Partei Freibeträge für Eigenheime, Familienbetriebe und klein strukturierte Bauernhöfe geben soll.
FPÖ kritisiert „Kuriositäten“ statt lebensnaher Maßnahmen
Die Freiheitlichen blicken übrigens mit wenig Euphorie auf die kommende Nationalratssitzung. Generalsekretär Christian Hafenecker kritisierte am Dienstag in einer Pressekonferenz die „dürftige Tagesordnung“, die weniger wichtige Themen, als „Kuriositäten“ beinhalte. Geplante Maßnahmen wie das Gesetz gegen die „Shrinkflation“, also Mogelpackungen im Handel, seien zudem wenig ausgegoren und verursachten mehr Bürokratie.
„Es zeigt sich einmal mehr, dass diese Verliererkoalition eigentlich keine Lust hat zu arbeiten“, meinte Hafenecker zur anstehenden Tagesordnung, die lediglich einen Tag beansprucht. Anstatt lebensnaher Themen würden unter anderem eine Reform des Seerechts und der Umgang mit über 200 Jahre alten Kulturgütern im Ausland debattiert. Die Koalition agiere damit „völlig abgehoben“, lautet der blaue Befund.
Kritik üben die Freiheitlichen auch an der aus ihrer Sicht einzigen echten geplanten Maßnahme der Regierungsfraktionen: Jene zur Eindämmung versteckter Preiserhöhungen. Dieses „Shrinkflations“-Gesetz sei eine „Zangengeburt“, ÖVP, SPÖ und NEOS legten eine „völlig unfertige Sache auf den Tisch“. Die FPÖ will daher nicht zustimmen, sollte es davor nicht zu einer Übereinkunft mit Vertretern der Wirtschaft und der Produzenten gekommen sein und ein entsprechender Abänderungsantrag eingebracht werden.
FPÖ will Ukraine-Hilfen thematisieren
Die „Aktuelle Europastunde“ nutzen die Blauen, um weiterhin Kritik an den Hilfen für die von Russland überfallene Ukraine zu thematisieren. Österreich verletze damit verfassungs- und völkerrechtliche Verpflichtungen der immerwährenden Neutralität, befand die stellvertretende Klubchefin Susanne Fürst. Dass der Krieg bereits vier Jahre andauert, sei „ein ganz entsetzlicher Umstand“, diverse „Betroffenheitsgesten“ aus Österreich und der EU würden aber nichts zur Lösung des Konflikts beitragen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.