Geprellter Spieler lässt Pokerrunde auffliegen

Bis zu 30.000 Euro Strafe

Die Finanzpolizei beschlagnahmte den Pokertisch samt Spielkarten und Jetons. Gegen den Veranstalter wird unter anderem ein Verwaltungsstrafverfahren folgen. Ihm droht eine Strafe von bis zu 30.000 Euro. Ganz ohne weiteren Ärger endete der Einsatz allerdings nicht: Die Polizei erstattete zusätzlich eine Anzeige nach dem Meldegesetz.