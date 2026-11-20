Im Streit um die Streichung von elf der 32 Notarztstützpunkte in NÖ geht es munter weiter. Die Stellungnahme von Top-Medizinern stellt nun vier Standorte infrage. Die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin fordert zudem eine rasche Rechtsklärung und einen Notruf-Qualitätsbeirat, um Rettungsorganisationen und Notruf NÖ zu evaluieren.
Seit heute liegt die ergänzende Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖNK) auf dem Tisch, die Gesundheits-Landesrätin Eva Prischl (SPÖ) in Auftrag gegeben hatte. Und diese beinhaltet einiges an Sprengstoff.
Hilfsfristen wichtig
Denn die Top-Mediziner bekritteln zum Teil die Standorte der Notarztstützpunkte, die mit dem NÖ-Gesundheitsplan 2040+ von 32 auf 21 runtergekürzt werden sollen. Auch wenn die ÖNK-Experten den Plan „im Wesentlichen“ mittragen, wie auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner meinte, gibt es maßgebliche Bedenken. Denn die Eintreffzeiten der Einsatzkräfte (auch: Hilfsfristen) haben dabei laut den ÖNK-Experten wesentliches Gewicht.
Ich nehme die Stellungnahme der Österreichischen Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin sehr ernst und wir müssen uns das sehr genau ansehen!
SPÖ-Landesrätin Eva Prischl vom Krankenbett.
Bild: NLK Khittl
Qualitätsbeirat und juristische Prüfung
Daher schlagen sie einen Qualitätsbeirat vor, der die Entwicklung der Reform begleitet und Berichte von Einsatzorganisationen und Notruf NÖ genau analysiert. Denn die Rechtsansicht der Ärztekammer Österreich müsse juristisch geprüft werden, ob bereits einsatzberechtigte Notfallmediziner in Ausbildung wirklich direkt am Spitalsgelände stationiert werden müssten. Denn im Einsatzfall würde der vorstehende Primararzt dann ja auch nicht dabei sein.
Bessere Standorte für Notärzte
Wäre das nicht der Fall, würden sich nach Evaluierung bezüglich Hilfsfristen bessere Notarztstandorte ergeben. Pöchlarn könnte so Melk, Fischamend Schwechat, Pressbaum Alt- und Neulengbach und Haugsdorf den Stützpunkt Hollabrunn ablösen. Auch der Stützpunkt Amstetten war in der Kritik, da wäre Kematen – aber nur bis zur Lösung Weyer – die weitreichendere Lösung gewesen. Prischl vom Krankenbett: „Das müssen und werden wir uns sehr genau ansehen!“
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