Qualitätsbeirat und juristische Prüfung

Daher schlagen sie einen Qualitätsbeirat vor, der die Entwicklung der Reform begleitet und Berichte von Einsatzorganisationen und Notruf NÖ genau analysiert. Denn die Rechtsansicht der Ärztekammer Österreich müsse juristisch geprüft werden, ob bereits einsatzberechtigte Notfallmediziner in Ausbildung wirklich direkt am Spitalsgelände stationiert werden müssten. Denn im Einsatzfall würde der vorstehende Primararzt dann ja auch nicht dabei sein.