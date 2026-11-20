Dass die Positionen der USA und der europäischen Verbündeten bezüglich der Ukraine – vor allem unter Präsident Donald Trump – nicht immer deckungsgleich sind, ist allgemein bekannt. Immer wieder kommt es zu kritischen Worten hüben wie drüben. Doch nun hat sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einer Äußerung hinreißen lassen, die er am liebsten nicht getan hätte und wofür sich der SPD-Politiker bei den USA entschuldigt.