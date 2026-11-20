Dass die Positionen der USA und der europäischen Verbündeten bezüglich der Ukraine – vor allem unter Präsident Donald Trump – nicht immer deckungsgleich sind, ist allgemein bekannt. Immer wieder kommt es zu kritischen Worten hüben wie drüben. Doch nun hat sich der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius zu einer Äußerung hinreißen lassen, die er am liebsten nicht getan hätte und wofür sich der SPD-Politiker bei den USA entschuldigt.
US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby hatte bei einem Treffen im NATO-Hauptquartier in Brüssel ukrainische Angriffe auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien missbilligt. Pistorius nannte diese Ansicht am Dienstag „ziemlich dumm“ – der Minister sprach Englisch und sagte „quite a stupid thing“.
Pistorius hält aber an seiner Position fest
„Tatsächlich finde ich die Wortwahl im Nachhinein und fand es schon kurz danach nicht wirklich passend“, sagt Pistorius nun dem Portal „Politico“. Als Nicht-Muttersprachler habe er sich bei der englischsprachigen Pressekonferenz in Brüssel auf eine unglückliche Formulierung eingelassen. „Das hätte ich nicht tun sollen.“ An seiner Haltung zu ukrainischen Langstreckenangriffen auf Ziele in Russland hält Pistorius jedoch fest.
Er habe bereits am Mittwochabend mit Colby telefoniert, sagt der SPD-Politiker. „Ich habe mich für die Wortwahl entschuldigt, habe aber auch klargemacht, und er sieht das genauso, wir haben nun mal eine unterschiedliche Auffassung dazu“, führt Pistorius aus.
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