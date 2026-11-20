In Wien-Alsergrund kam es am Donnerstagabend zu einer Attacke. Ein 55-Jähriger ging zunächst auf Passanten los, dann schlug er auf einen Polizisten ein. Die Beamten mussten schließlich zum Pfefferspray greifen, um den Mann zu stoppen.
Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling wurden im Zuge einer Fahrzeuganhaltung im Bereich der Heiligenstädter Straße von Passanten angesprochen. Deren Aussagen zufolge soll ein unbekannter Mann auf der Straße grundlos auf Passanten losgehen.
Mann schlug auf Polizist ein
Die Beamten begaben sich daraufhin umgehend zu dem Verdächtigen. Der Mann lief plötzlich auf einen der Polizisten zu, versetzte ihm mehrere Faustschläge in Richtung des Oberkörpers und flüchtete anschließend in Richtung Liechtenwerder Platz.
Die Beamten nahmen sofort die Verfolgung. Währenddessen blieb der Tatverdächtige stehen und versuchte erneut, die Polizisten mit Faustschlägen zu attackieren. Durch einen Beamten kam es zum Einsatz des Pfeffersprays.
Beamter wurde verletzt
Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Tat verdächtige kurz zuvor drei Passanten versuchte mit Schlägen zu attackieren. Sie wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Ein Beamter wurde im Zuge der Amtshandlung verletzt, er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.