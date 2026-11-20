Beamter wurde verletzt

Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Im Zuge der weiteren Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der Tat verdächtige kurz zuvor drei Passanten versuchte mit Schlägen zu attackieren. Sie wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Ein Beamter wurde im Zuge der Amtshandlung verletzt, er konnte seinen Dienst weiter fortsetzen.