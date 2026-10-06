Josef Umathum: Beherzter Appell für Weinbau

Josef Umathum führt das Weingut seit 1985, stellte bereits Ende der 1980er-Jahre auf biologische Bewirtschaftung um, als Bio im österreichischen Weinbau noch belächelt worden war. Seit 2005 arbeitet er biodynamisch. „Wein muss wieder werden, was er ursprünglich war: ein Genussprodukt, das man in Gemeinschaft zum Essen trinkt, und kein Massenprodukt, gewachsen in einer lebendigen, gesunden Landschaft“, sagt er. Wer so wirtschafte, bekomme auch die Kosten besser in den Griff, weil Krankheiten aus der Monokultur und hoher Maschineneinsatz wegfallen.