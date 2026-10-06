Josef Umathum: Beherzter Appell für Weinbau

Bio-Pionier Josef Umathum fordert Winzerkollegen in ganz Österreich auf, ihre Rebstöcke mit Bäumen und Sträuchern vor dem nächsten Hitze- und Dürresommer zu schützen.
Josef Umathum aus Frauenkirchen gilt als vielseitiger Pionier. Er ist leidenschaftlicher Weinbauer, eng mit seinen Böden und Rebstöcken verbunden. Mit Weitblick war er seiner Zeit stets einen Schritt voraus. Der Meister seines Faches hat bereits auf Biodynamie gesetzt, als Nachhaltigkeit im Weinbau ein Fremdwort war. Schon länger beschreitet er neue Wege, was den Schutz des Weinbaus betrifft.
Im Schatten des Hitzesommers schlägt Umathum nun vor, Österreichs Weingärten mithilfe zehntausender Bäume und Sträucher zu kühlen. „Schafe und Kräuter statt Monokultur, Reben, die tiefe Wurzeln schlagen, statt am Tropf zu hängen, und Winzer, die gemeinsam statt gegeneinander arbeiten“, lautet sein Leitspruch: „Die Natur prügelt dich nieder, und du kannst dich nicht wehren. Umso mehr müssen wir nun handeln.“
Extreme Wetterkapriolen und sinkende Absätze
Ausreißer sind die Hitze und Dürre 2026 für Umathum nicht. „Wir sehen das seit 20 Jahren: Die Trockenphasen werden länger, die Temperaturen steigt, und dazwischen gibt es enorme Schwankungen – entweder lange gar kein Regen oder alles auf einmal.“ Dazu kommen sinkende Absätze, neue Krankheiten und steigende Kosten.
Josef Umathum führt das Weingut seit 1985, stellte bereits Ende der 1980er-Jahre auf biologische Bewirtschaftung um, als Bio im österreichischen Weinbau noch belächelt worden war. Seit 2005 arbeitet er biodynamisch. „Wein muss wieder werden, was er ursprünglich war: ein Genussprodukt, das man in Gemeinschaft zum Essen trinkt, und kein Massenprodukt, gewachsen in einer lebendigen, gesunden Landschaft“, sagt er. Wer so wirtschafte, bekomme auch die Kosten besser in den Griff, weil Krankheiten aus der Monokultur und hoher Maschineneinsatz wegfallen.
„Wir stehen vor einem Berg von Problemen“, sagt Umathum. Er selbst setzt seit mehr als 30 Jahren auf Bäume und Sträucher in seinen Weingärten. Zuerst waren es einzelne Solitärbäume, heute sind es weit über 1000.
Appell an ganze Branche
Vitiforst nennt sich das Prinzip, also Agroforst im Weingarten. Umathum betreibt das seit den 1990er-Jahren. Aber er ist einer von nur wenigen Winzern, die schon so weit sind. Der wichtigste Appell des Winzers richtet sich an die ganze Branche: „Je großflächiger die Schutzmaßnahmen gesetzt werden, umso besser wirken sie. Als Einzelkämpfer hat das einen gewissen Effekt, aber wenn es die Nachbarn auch machen, tragen wir alle wesentlich zur Verbesserung bei.“
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