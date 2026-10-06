Timberlake süße Botschaft an Biel zum Hochzeitstag

„Happy Anniversary @jessicabiel“, schrieb Timberlake zu einem Foto, das ihn und Biel Hand in Hand zeigt. Auf einem weiteren Bild ist die Schauspielerin mit einer Gesichtsmaske zu sehen. Dazu schwärmte er: „Mein Lieblingsmensch in jedem Leben.“ Zu einem Familienfoto mit ihren Söhnen Silas (11) und Phineas (6) bezeichnete der Sänger die 44-Jährige außerdem als „die großartigste Mama“.

Für Biel ist er der „beste Vater“

Auch Biel bewies, dass ihre Liebe zu ihrem Ehemann nach all den Jahren ungebrochen ist. Über Fotos von ihr und dem 45-Jährigen gratulierte sie ihrem Mann ebenfalls zum Hochzeitstag, bevor sie ihn als „den besten Vater“ bezeichnete. Über einem Foto, auf dem sie den „SexyBack“-Hitmacher auf die Wange küsst, schrieb sie außerdem: „Ich liebe dich.“