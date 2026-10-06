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Liebe für die Ewigkeit

Timberlake süße Botschaft an Biel zum Hochzeitstag

Society International
06.10.2026 10:27
Justin Timberlake feiert den 14. Hochzeitstag mit Jessica Biel und macht mit romantischen ...
Justin Timberlake feiert den 14. Hochzeitstag mit Jessica Biel und macht mit romantischen Bildern deutlich: Die Liebe der beiden ist so groß wie eh und je.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/justintimberlake)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„14 geschafft, eine Ewigkeit noch vor uns“: Glaubt man der liebevollen Instagram-Botschaft von Justin Timberlake an seine Frau Jessica Biel zum 14. Hochzeitstag, dann könnte ihre Liebe kaum stärker sein. In seiner Story teilte der Grammy-Gewinner mehrere gemeinsame Schnappschüsse, die zeigen: Auch nach all den Jahren haben die beiden nichts von ihrer Verliebtheit und ihrem gegenseitigen Knistern verloren.

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„Happy Anniversary @jessicabiel“, schrieb Timberlake zu einem Foto, das ihn und Biel Hand in Hand zeigt. Auf einem weiteren Bild ist die Schauspielerin mit einer Gesichtsmaske zu sehen. Dazu schwärmte er: „Mein Lieblingsmensch in jedem Leben.“ Zu einem Familienfoto mit ihren Söhnen Silas (11) und Phineas (6) bezeichnete der Sänger die 44-Jährige außerdem als „die großartigste Mama“.

Für Biel ist er der „beste Vater“
Auch Biel bewies, dass ihre Liebe zu ihrem Ehemann nach all den Jahren ungebrochen ist. Über Fotos von ihr und dem 45-Jährigen gratulierte sie ihrem Mann ebenfalls zum Hochzeitstag, bevor sie ihn als „den besten Vater“ bezeichnete. Über einem Foto, auf dem sie den „SexyBack“-Hitmacher auf die Wange küsst, schrieb sie außerdem: „Ich liebe dich.“

Jessica Biel und Justin Timberlake Hand in Hand in Paris.
Jessica Biel und Justin Timberlake Hand in Hand in Paris.(Bild: www.instagram.com/justintimberlake)

„Keine Angst vor Tränen“
In einem früheren Posting hatte Biel enthüllt, was ihr an Timberlake als Vater besonders gefällt. Zum Vatertag schrieb sie, er sei „immer mit vollem Einsatz dabei“. Justin sei derjenige, der „aus gewöhnlichen Momenten Abenteuer macht und aus der Schlafenszeit eine Comedy-Stunde“, schrieb sie am 21. Juni auf Instagram. „Der Vater, der keine Angst vor Tränen, Zärtlichkeit, stillen Momenten oder schwierigen Gesprächen hat.“

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„Dich als Vater zu erleben, gehört zu meinen Lieblingsdingen“, fügte sie hinzu. „Unsere Jungs können sich glücklich schätzen, dich Papa nennen zu dürfen.“

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