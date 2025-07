Die wunderbare Welt von Popstar Justin Timberlake

Sein Geld machte er nicht nur mit Musik, sondern mit einer Vielzahl an Investitionen. Vom Sportartikel-Hersteller, über Mode-Artikel, bis hin zu Sozialen Medien – Timberlake setzte seine Dollars stets mit Köpfchen ein. Und wenn mit der Schauspielerei oder einer Tour zusätzlich ein paar „Milliönchen“ in die Kasse hineingespült werden, dann zahlt das bestimmt mehr als nur das Kerosin für das private Fluggerät, das ihn, samt Tross, spätestens am 17. Juli beim nächsten Auftritt in Rumänien sicher absetzen wird. Ob er den Jet selbst pilotiert, ist nicht überliefert, hingegen aber, dass er erst im vergangenen September wegen Trunkenheit am Steuer in New York von einem Richter zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurde.