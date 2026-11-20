Erst kürzlich hat Jennifer Lawrence offen über ihre Beauty-Eingriffe gesprochen, jetzt präsentierte sie stolz ihre neuen Brüste – und das live im TV! In der Show „Watch What Happens Live“ mit Andy Cohen verriet die 36-Jährige zudem pikante Details zu ihrem neuen Dekolleté.
Gemeinsam mit ihrem „Tribute von Panem“-Kollegen Josh Hutcherson war Jennifer Lawrence zu Gast bei Andy Cohens Show „Watch What Happens Live“. Und im Talk mit dem Moderator ging es auch ans Eingemachte.
„Ich habe Implantate. Sie sind neu“
Denn in der Rubrik „Hot Takes“ kam das Thema plötzlich auf Hailey Glassman. Die „The Real Housewives of New York City“-Darstellerin hatte kürzlich behauptet, sich bei einer intimen Begegnung mit einer Frau mit großer Oberweite die Nase gebrochen zu haben. Cohen wollte von Lawrence wissen, ob es für sie ein Rätsel sei, wie eine Brust eine solche Verletzung verursachen könne.
Sehen Sie hier den Ausschnitt aus der Show „Watch What Happens Live“, in dem Jennifer Lawrence über ihre Brustimplantate spricht:
Und Lawrence? Die fackelte nicht lange und erklärte: „Ja, und ich habe Implantate. Sie sind neu.“ Und reckte dabei stolz ihr Dekolleté, das in einem schwarzen Slip Dress steckte, nach vorn.
„Dieselbe Größe wie vorher“
Da hakte Cohen natürlich gleich mal nach. Ob sie Körbchengröße B trage, wollte der Moderator von Lawrence wissen. „Nein, ein volles C-Körbchen. Glaube ich zumindest? Sie haben dieselbe Größe wie vorher.“ Cohen stellte bewundernd fest: „Sie sind wunderschön.“
Und Lawrence konterte scherzhaft, dass sie selbst schon „zwei Nasen gebrochen“ habe. Außerdem bedankte sich die Darstellerin bei ihrem Beauty-Doc Steven Teitelbaum aus Santa Monica für seine exzellente Arbeit.
Wer ist der beste Küsser?
In der Show sollte Lawrence zudem ihre Filmküsse mit verschiedenen Schauspielkollegen bewerten. Zur Auswahl standen Liam Hemsworth aus „Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1“, Bradley Cooper aus „Silver Linings“ und „Serena“, Chris Pratt aus „Passengers“, Timothée Chalamet aus „Don‘t Look Up“ sowie Josh Hutcherson aus „Die Tribute von Panem – Catching Fire“.
Wer ist Hollywoods bester Filmküsser? Die Wahl fällt Jennifer Lawrence sichtlich schwer, wie hier zu sehen ist:
„Oh, sie waren alle so toll“, fiel Lawrence die Entscheidung sichtlich schwer. Die Wahl fiel schließlich aber doch auf Hutcherson, der sich über Platz eins freute, gefolgt von Hemsworth, Cooper, Chalamet und Pratt.
„Möchte eine sexy Mama sein“
Erst im vergangenen Monat hatte Lawrence verraten, dass sie sich einer Bruststraffung unterzogen hat. Im Gespräch mit „The Cut“ erklärte sie: „Ich möchte eine sexy Mama sein.“
Zusammen mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat die Oscarpreisträgerin zwei Söhne. „Wenn ich mein Kind morgens absetze, möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat – selbst wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich überhaupt nichts im Griff habe“, scherzte sie.
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