„Ich habe Implantate. Sie sind neu“

Denn in der Rubrik „Hot Takes“ kam das Thema plötzlich auf Hailey Glassman. Die „The Real Housewives of New York City“-Darstellerin hatte kürzlich behauptet, sich bei einer intimen Begegnung mit einer Frau mit großer Oberweite die Nase gebrochen zu haben. Cohen wollte von Lawrence wissen, ob es für sie ein Rätsel sei, wie eine Brust eine solche Verletzung verursachen könne.