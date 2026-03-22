Polizei-Video zeigt betrunkenen Justin Timberlake

Zwei Jahre nach der Alkoholfahrt von Justin Timberlake (45) hat die Polizei ein Video der Festnahme veröffentlicht. Die von mehreren US-Medien verbreitete Aufnahme zeigt den Sänger etwa bei einem Geradeaus-Gehtest, bei dem er auf einer imaginären Linie laufen soll. Der Sänger muss auch auf einem Bein balancieren. Dabei gerät der Popstar immer wieder aus dem Gleichgewicht.