Exakt von 19.31 bis 0.36 Uhr war die Schaltung IG-L 100 km/h aufgrund „einer technischen Störung“ im gesamten Bereich der A12 nicht aktiv, heißt es vonseiten der Asfinag.

Plötzlich 30 km/h mehr erlaubt

In diesem Zeitraum war die IG-L-Beschränkung also aufgehoben. Zwischen 19.31 Uhr und 22 Uhr – Beginn des Nacht-Tempolimits – galt daher grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.