Kuriose Panne auf der Tiroler Inntalautobahn! Aufgrund einer technischen Störung war am Donnerstagabend die IG-L-Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Überkopfanzeigen stundenlang nicht aktiv. Für Verkehrsteilnehmer galt zeitweise Tempo 130 statt 100. Auch fehlerhafte Radar-Auslösungen stehen deshalb im Raum. Was passiert, wenn man geblitzt wurde?
Exakt von 19.31 bis 0.36 Uhr war die Schaltung IG-L 100 km/h aufgrund „einer technischen Störung“ im gesamten Bereich der A12 nicht aktiv, heißt es vonseiten der Asfinag.
Plötzlich 30 km/h mehr erlaubt
In diesem Zeitraum war die IG-L-Beschränkung also aufgehoben. Zwischen 19.31 Uhr und 22 Uhr – Beginn des Nacht-Tempolimits – galt daher grundsätzlich eine Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.
Wir sind in direktem Kontakt mit der Behörde hinsichtlich der Information, dass Radar-Auslösungen in diesem Zeitraum fehlerhaft waren bzw. sind.
Die Asfinag
Unabsichtlich zum „Temposünder“
Gut möglich also, dass innerhalb dieser Zeitspanne der eine oder andere Autolenker unabsichtlich zum „Temposünder“ wurde. Aber was passiert, wenn man tatsächlich geblitzt wurde? „Wir sind in direktem Kontakt mit der Behörde hinsichtlich der Information, dass Radar-Auslösungen in diesem Zeitraum fehlerhaft waren bzw. sind“, so die Asfinag zur „Krone“.
Andere Limits nicht betroffen
Von der technischen Störung waren ausschließlich die IG-L-Schaltungen betroffen. Sämtliche anderen Geschwindigkeitsbeschränkungen blieben weiterhin aufrecht. Das betreffe insbesondere Baustellenbereiche sowie Beschränkungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO), beispielsweise im Großraum Innsbruck, wo ohnehin Tempo 100 gilt.
Auch jene Abschnitte, in denen die IG-L-Beschränkung mittels stationärer Blechbeschilderung angezeigt wird, waren von der Störung nicht betroffen.
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