Nicht nur Rot blickt in eine rabenschwarze Zukunft

Dick? Ja, viel zu dick aufgetragen. Die SPÖ, das hat der schwarze Sonntag bewiesen, steht personell vielmehr splitterfasernackt da. Wenn sich der krebskranke Finanzminister Marterbauer, den seine Parteifreunde als letzte Rettung in das Vizekanzleramt drängen, bis zum Jahreswechsel nicht gut erholt – was dann? Bleibt dann Andreas Babler Vizekanzler? Oder vertritt Babler Marterbauer als „stellvertretender Vizekanzler“ – den es gar nicht geben kann.