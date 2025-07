Wie Soldat: „Mache Stricherlliste bis zur Pension“

„Krone“: Ist diese Auszeit auf der Teichalm ein Urlaub vom Krieg?

Christian Wehrschütz: Nein, so würde ich es nicht bezeichnen. Ich lebe, wie jeder Soldat und Offizier, immer in der Lage. Ich verfolge regelmäßig die Telegrammkanäle am Handy. Für mich gibt es zwei Formen von Heimat: Einerseits ist es dort, wo die Familie mit meiner Frau, den beiden Töchtern und der Enkelin ist. Anderseits ist die Teichalm zur zweiten Heimat und Kraftquelle geworden. Sie ist umso schöner, je mehr Familie im Almhaus dabei ist. Was immer ich hier mache, wirkt befreiend: Strauchschnitt, Holzhacken, Unkrautjäten, selbst der Ärger im Abnützungskrieg gegen Wühlmäuse und Ameisen.