Ex-Generaldirektor Roland Weißmann ficht im Arbeits- und Sozialgericht in Wien seine Kündigung an. Zum Auftakt muss dessen Nachfolgerin Ingrid Thurnher als Zeugin aussagen. Sie hatte diese am 8. April ausgesprochen. War der Fall des früheren ORF-Bosses tatsächlich eine Intrige, so wie dieser behauptet?
Im Arbeits- und Sozialgericht kommt es heute zum ersten großen Showdown in der Causa ORF. Beleuchtet werden die Umstände des Rücktritts von Roland Weißmann nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer ORF-Mitarbeiterin.
Zu Beginn tritt ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher in den Zeugenstand. Am 8. März um 9:30 Uhr habe sie in einem Telefonat mit dem Stiftungsratsvorstand von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung erfahren, leitet sie ein. „Sie sagten, es gäbe Material, das sehr verstörend sei. Roland könne einfach nicht mehr Generaldirektor sein. Sie beschrieben mir die Fotos, haben von Dickpics und Telefonaten gesprochen, die sehr eindeutig seien.“
Am 8. März am Vormittag trat Weißmann unter der Voraussetzung zurück, dass der Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht kommuniziert werde. Zumal dieser ihm zufolge nicht stimme und die Beziehung zu der Frau beiderseits freiwillig gewesen sei.
Gerüchte schon im Herbst 2025
Am späten Nachmittag desselben Tages kam es zu einer Besprechung in Thurnhers Büro mit gut einem Dutzend Teilnehmern aus der ORF-Spitze und einem Arbeitsrechtsanwalt. Thema war auch, ob der Vorwurf der sexuellen Belästigung in der Presseaussendung stehen solle oder nicht.
Der Stiftungsratsvorsitzende Heinz Lederer beharrte darauf. Bedenken einer Sitzungsteilnehmerin habe er mit den Worten weggewischt: „Du bist jetzt nicht im Driver Seat, ich entscheide.“ Thurnher erinnert sich als Zeugin, dass Lederer sagte: „Ich werde mich nicht daran beteiligen, das unter den Teppich zu kehren.“
Wollte Strobl als Generaldirektor kandidieren?
Nachdem Ingrid Thurnher dann zur neuen Generaldirektorin bestellt wurde, habe sie Roland Weißmann freistellt und am 13. März den unabhängigen Compliance-Bericht in Auftrag gegeben. Kontakt mit ihrem Vorgänger oder der Frau, die Weißmann sexuelle Belästigung vorgeworfen hatte, hatte sie zuvor nicht. Am 8. April sprach Thurnher die Kündigung von Roland Weißmann aus. Obwohl der Bericht den Vorwurf der sexuellen Belästigung nicht bestätigte.
Sie begründet dies so: „Es ist gefühlt undenkbar, dass eine Führungsperson solche Fotos verschickt.“ Von einer Beziehung Weißmanns mit der ORF-Mitarbeiterin habe sie nichts gewusst. Zum Vorhalt des Richters der Behauptung, dass die Frau seit 2022 in einer Beziehung mit Pius Strobl sei, antwortet Thurnher: „Ja, es gab diese Gerüchte. Aber ich kannte die Dame überhaupt nicht.“
Apropos Gerüchte: Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum brachte ein neues Vorbringen ein. Darin ist zu lesen, dass Heinz Lederer bereits im Herbst 2025 aktiv kommuniziert habe, dass Weißmann bald Geschichte sei, weil gegen ihn Vorwürfe vorlägen. Auch der frühere Ö3-Star Robert Kratky soll diese Gerüchte verbreitet haben. Zudem wird behauptet, dass Strobl damals in Erwägung gezogen hätte, als bei der Wahl zum Generaldirektor zu kandidieren. „Was?“, rutscht Thurnher – vom Richter darauf angesprochen – überrascht heraus. „Wenn ich das gehört hätte, hätte ich es für einen Scherz gehalten.“
„Würden Sie den Kläger mit dem aktuellen Wissensstand wieder kündigen?“, fragt Herr Rat. Thurnher hält kurz inne und antwortet: „Angesichts der zur Verfügung stehenden Alternativen: Ja.“ Sie sei überzeugt, dass eine Führungskraft so nicht agieren könne, zumal es ein deutliches Machtgefälle gab: „Es war das Gesamtbild eines Verhaltens, das für mich nicht nachvollziehbar und völlig inakzeptabel war. Ich finde, das geht einfach nicht!“, sagt sie mehrmals. Sie fordere von Führungskräften „Tadellosigkeit“.
Thurnher kennt Chats erst durch die polizeilichen Ermittlungen
Thurnher gibt an, zuerst nur die Chat-Auszüge aus dem „Falter“ gekannt zu haben. Jetzt habe sie im Zuge der polizeilichen Ermittlungen alles gesehen. „Hat dies dazu geführt, dass Sie die ORF-Mitarbeiterin dienstfrei gestellt haben?“, fragt Anwalt Oliver Scherbaum. Thurnher antwortet: „Ja.“ Auf Nachfrage begründet sie dies so: „Es waren da dann doch einige dubiose Nachrichten dabei. Über die Beziehung zu Strobl und über Geld.“
Roland Weißmann, der Thurnher in Saal 25 im Arbeits- und Sozialgericht direkt gegenübersitzt, wirkt in der Verhandlung konzentriert, aber angespannt und emotional. Er soll am Freitag zu einem späteren Zeitpunkt befragt werden. Die „Krone“ berichtet live aus dem Gericht.
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