Apropos Gerüchte: Weißmanns Anwalt Oliver Scherbaum brachte ein neues Vorbringen ein. Darin ist zu lesen, dass Heinz Lederer bereits im Herbst 2025 aktiv kommuniziert habe, dass Weißmann bald Geschichte sei, weil gegen ihn Vorwürfe vorlägen. Auch der frühere Ö3-Star Robert Kratky soll diese Gerüchte verbreitet haben. Zudem wird behauptet, dass Strobl damals in Erwägung gezogen hätte, als bei der Wahl zum Generaldirektor zu kandidieren. „Was?“, rutscht Thurnher – vom Richter darauf angesprochen – überrascht heraus. „Wenn ich das gehört hätte, hätte ich es für einen Scherz gehalten.“