Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“

Bereits vor drei Jahren war Wehrschütz im Zuge seiner Kriegsberichterstattung in eine lebensbedrohliche Lage geraten. Der Ukraine-Korrespondent überlebte den Beschuss eines Hotel durch russische Raketen. In diesem hatte er übernachtet. „Dass es riskant wird, war klar. Aber dass es so verdammt knapp wird, ahnte ich nicht“, erklärte Wehrschütz damals. Ähnliches gilt wohl auch für den aktuellen Vorfall ...