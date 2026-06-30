Wehrschütz sagt Belgrad und dem Balkan „Farewell“

Auch Karim El-Gawhary geht

Seinen letzten Arbeitstag hatte auch der langjährige Nahost-Korrespondent des ORF, Karim El-Gawhary. Begründet worden war die Auflösung des Dienstverhältnisses mit Löchern im Budget. „Dass er – wie auch andere großartige Kolleginnen und Kollegen – den ORF verlassen muss, ist auch eine Folge des Sparpaketes, das die Politik dem ORF per Gesetz auferlegt hat. Diese Hunderten Millionen können nur eingespart werden, wenn weiter Personal abgebaut wird. Das ist die Folge der sogenannten ,Effizienzsteigerungen‘, die von der Politik verlangt werden“, führte der ORF-Redaktionssprecher aus.