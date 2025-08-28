Anthony Ippolito wird zu jungem Sylvester Stallone

Mut zahlte sich aus

Ippolito soll passenderweise die Rolle des Stallone im gleichen unermüdlichen Ehrgeiz verfolgt haben. Als der 26-Jährige zum ersten Mal von dem Projekt hörte, soll er auf eigene Faust ein Casting-Video gedreht und an die Produzenten geschickt haben. Ein mutiger Schritt, mit dem sich Ippolito laut „Hollywood Reporter“ den begehrten Part sichern konnte.