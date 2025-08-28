Anthony Ippolito wird zu jungem Sylvester Stallone

Lange hat die Suche gedauert, jetzt hat Hollywood einen neuen, jungen „Rocky“-Darsteller! Anthony Ippolito soll in die Rolle des jungen Sylvester Stallone schlüpfen.
Ippolito, der in der Miniserie „The Offer“ (2022) bereits als junger Al Pacino zu sehen war, nimmt jetzt eine weitere Hollywood-Legende in Angriff. Der 26-Jährige wird im Film „I Play Rocky“ den jungen Sylvester Stallone darstellen, wie das Studio Amazon MGM laut „Hollywood Reporter“ nun bekannt gab.
Stallone boxte sich mühsam durch
Der Streifen wird allerdings keine Fortsetzung der legendären „Rocky“-Filme werden. Regisseur Peter Farrelly, der unter anderem auch den Oscar-Streifen „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ gedreht hat, will die Geschichte von Stallone erzählen.
„I Play Rocky“ handelt demnach um die jungen Jahre des Actionhelden. Mit kleinen Auftritten hatte sich der in New York geborene Sohn eines italienischen Einwanderers Anfang der 1970er-Jahre zunächst durchgeschlagen. Von der schleppenden Schauspielkarriere gefrustet, schrieb Stallone das Drehbuch für den Boxer-Film „Rocky“ – und damit sich selbst die Rolle des fiktiven Boxers Rocky Balboa auf den Leib.
Ein Hollywood-Studio wollte das Skript kaufen, aber keiner wollte den jungen Mann mit einer leichten Gesichtslähmung und Sprachstörung als Darsteller. Stallone schlug das lukrative Angebot für das Drehbuch aus, kratzte mühsam sein eigenes Geld zusammen und gab sich selbst die Hauptrolle.
Mut zahlte sich aus
Ippolito soll passenderweise die Rolle des Stallone im gleichen unermüdlichen Ehrgeiz verfolgt haben. Als der 26-Jährige zum ersten Mal von dem Projekt hörte, soll er auf eigene Faust ein Casting-Video gedreht und an die Produzenten geschickt haben. Ein mutiger Schritt, mit dem sich Ippolito laut „Hollywood Reporter“ den begehrten Part sichern konnte.
Anthony Ippolito war neben „The Offer“ unter anderem auch im Netflix-Liebesfilm „Purple Hearts“, aber auch als junge Version von Adam Sandler in „Pixels“ zu sehen.
„Rocky“ als Oscar-Sensation
„Rocky“ avancierte 1977 mit zehn Nominierungen zur Oscar-Sensation. Das Box-Drama holte die Auszeichnungen als bester Film sowie für Regie und Schnitt. Stallone selbst, der für das Originaldrehbuch und als Hauptdarsteller nominiert war, ging leer aus, doch der weltweite Kassenschlager machte ihn auf einen Schlag bekannt.
