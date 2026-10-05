Andrea Pier leitet künftig drei Wiener Theater

Für Andrea Pier schließt sich ein Kreis – eigentlich sogar mehrere. Wenn sie mit Dezember als Geschäftsführerin der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) die Nachfolge von Franz Patay antritt, kehrt die 57-Jährige in die Stadt ihrer Studienzeit zurück – und zum Theater. Zuletzt war Pier als Managerin der Kulturhauptstadt Chemnitz tätig, davor aber 20 Jahre u. a. als Theaterleiterin, Strategin und Direktorin bei Stage Entertainment, einem der größten privaten Musical-Produzenten.