Die beiden Schauspielkapazunder duellieren sich verbal nicht immer mit der feinen Klinge, sondern packen gerne auch das grobe Sägeblatt aus. Vor allem Schwarz merkt man die Lust an der Überzeichnung an, was auch vom Zuseher viel Energie gefordert. Köstlich, wenn sich die beiden gegenseitig aufs Korn nehmen und sich etwa mit dem „Falco“-Film (Rubey) oder den Eberhofer-Krimis (Schwarz) in die Ecke treiben. Die Grenzen zwischen Satire und Brachialhumor verschwimmen, als Bühnenkulisse dienen lediglich zwei Stühle – den Rest muss man sich vorstellen. Ein wilder Humorritt, der sich über alle Grenzen hinwegsetzt.