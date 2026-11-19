Der ORF überträgt morgen, am 20. November (20.15 Uhr, ORF 1), das erfolgreiche, gemeinsame Kabarettprogramm „Das Restaurant“ der beiden Freunde Manuel Rubey und Simon Schwarz. In ihrem ersten gemeinsamen Bühnenprogramm vermischen sich Polit-Satire, Slapstick und Brachialhumor.
Was sich liebt, das neckt sich. Und was sich besonders gut versteht und Humor besitzt, das testet gerne die Grenzen des jeweils anderen aus. Willkommen zu „Rubey & Schwarz: Das Restaurant“, dem bereits seit geraumer Zeit erfolgreich über alle Bühnen getragenen gemeinsamen Kabarettprogramm der Publikumslieblinge und besten Freunde Manuel Rubey und Simon Schwarz.
Mit viel Spielfreude und einem großen Schalk im Nacken personifizieren sich die beiden in einer Art überzeichneten Version ihrer selbst und wollen ein Restaurant im Bereich der Spitzengastronomie in der österreichischen Diaspora ansiedeln. Relativ schnell entpuppt sich dieses Vorhaben aber als schwer umsetzbar, denn neben der fehlenden inhaltlichen Kenntnis ob der Aufgabe glänzt das fidele Duo auch mit technischem Unvermögen – eine Katastrophe à la „Hinterholz 8“ ist vorprogrammiert.
Die beiden Schauspielkapazunder duellieren sich verbal nicht immer mit der feinen Klinge, sondern packen gerne auch das grobe Sägeblatt aus. Vor allem Schwarz merkt man die Lust an der Überzeichnung an, was auch vom Zuseher viel Energie gefordert. Köstlich, wenn sich die beiden gegenseitig aufs Korn nehmen und sich etwa mit dem „Falco“-Film (Rubey) oder den Eberhofer-Krimis (Schwarz) in die Ecke treiben. Die Grenzen zwischen Satire und Brachialhumor verschwimmen, als Bühnenkulisse dienen lediglich zwei Stühle – den Rest muss man sich vorstellen. Ein wilder Humorritt, der sich über alle Grenzen hinwegsetzt.
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