BBC: Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen!

Am Morgen seines 66. Geburtstags sind mehrere Polizeikräfte auf dem Anwesen Sandringham in Norfolk gesichtet worden, wo Andrew Mountbatten-Windsor derzeit lebt. Sechs zivile Fahrzeuge trafen kurz nach 8 Uhr am Landsitz von Charles III ein. Laut BBC wurde er festgenommen!
Andrew Mountbatten-Windsor ist nach Informationen der BBC wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen worden. Weitere Details zu den konkreten Vorwürfen sowie zum Ablauf der Festnahme wurden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.
Polizei durchsucht zwei Wohnadressen
Die Thames Valley Police bestätigte in einer Erklärung, dass am 19. Februar ein Mann in den Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Fehlverhalten im öffentlichen Amt festgenommen wurde. Zeitgleich würden Durchsuchungen an Adressen in Berkshire, wo sich die Royal Lodge befindet, und Norfolk durchgeführt.
Der Mann befinde sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Aus Gründen der nationalen Richtlinien werde der Name des Festgenommenen nicht veröffentlicht. Assistant Chief Constable Oliver Wright erklärte, nach eingehender Prüfung sei nun offiziell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Man wolle die Integrität und Objektivität der Untersuchungen wahren und angesichts des großen öffentlichen Interesses zu gegebener Zeit weitere Informationen bekannt geben.
Augenzeugen berichteten, dass acht Personen in Zivil nahe Wood Farm parkten – dem früheren Wohnhaus von Prinz Philip. Einer der Männer soll einen dienstlichen Laptop bei sich getragen haben.
„Niemand über dem Gesetz“
Der Polizeieinsatz erfolgt vor dem Hintergrund laufender Prüfungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen rund um den verstorbenen US-Finanzier Jeffrey Epstein. Neun britische Polizeibehörden bewerten derzeit mögliche Ermittlungen zu mutmaßlichem Menschenhandel und sexuellen Übergriffen. Premierminister Keir Starmer erklärte zuletzt, in Großbritannien stehe „niemand über dem Gesetz“.
Verbindung zu Epstein
Andrew war 2022 nach massiver Kritik an seinen Verbindungen zu Epstein von öffentlichen royalen Pflichten zurückgetreten. 2025 entzog sein Bruder Charles ihm den Prinzen- und Duke-of-York-Titel. Zuletzt zog er nach Angaben britischer Medien von der Royal Lodge in Windsor nach Sandringham.
Die Vorwürfe gegen den zweitältesten Sohn der verstorbenen Königin betreffen unter anderem mutmaßliche Kontakte zu Epstein im Rahmen seiner früheren Tätigkeit als Handelsbeauftragter. Epstein-Opfer Virginia Giuffre warf ihm vor, sie als 17-Jährige missbraucht zu haben. Andrew bestreitet jegliches Fehlverhalten.
Ob der Polizeieinsatz am Geburtstag des Royals in direktem Zusammenhang mit den laufenden Prüfungen steht, ist derzeit nicht bestätigt.
