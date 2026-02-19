BBC: Andrew Mountbatten-Windsor festgenommen!

Der Mann befinde sich weiterhin in Polizeigewahrsam. Aus Gründen der nationalen Richtlinien werde der Name des Festgenommenen nicht veröffentlicht. Assistant Chief Constable Oliver Wright erklärte, nach eingehender Prüfung sei nun offiziell ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Man wolle die Integrität und Objektivität der Untersuchungen wahren und angesichts des großen öffentlichen Interesses zu gegebener Zeit weitere Informationen bekannt geben.