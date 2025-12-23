Vorteilswelt
Besuch der Polizei

Andrew Mountbatten-Windsor verliert Waffenschein!

Royals
23.12.2025 10:29
Wie britische Medien berichten, haben die zuständigen Behörden entschieden, die Waffenlizenz von ...
Wie britische Medien berichten, haben die zuständigen Behörden entschieden, die Waffenlizenz von Andrew Mountbatten-Windsor mit sofortiger Wirkung zu widerrufen.(Bild: APA-Images / AP / DANIELLE SMITH)

Andrew Mountbatten-Windsor ist seine Waffenlizenz entzogen worden. 65‑Jährige, früher bekannt als Herzog von York, darf seine Schusswaffen laut britischen Medienberichten künftig nur noch unter strenger Aufsicht verwenden. 

Der Ex-Royal gilt seit Jahrzehnten als passionierter Jäger und Besitzer mehrerer Gewehre und Schrotflinten. In der Vergangenheit soll er regelmäßig Jagdwochenenden auf königlichen Anwesen wie Sandringham und Balmoral ausgerichtet haben. Medien erinnern zudem daran, dass er im Jahr 2000 eine Geburtstagsfeier für Ghislaine Maxwell auf Sandringham veranstaltet hatte – später bezeichnete er das Ereignis in einem Interview als „ein einfaches Schießwochenende“.

Besuch der Polizei
Nach Informationen britischer Zeitungen besuchten Beamte der Metropolitan Police im November Mountbatten-Windsors derzeitigen Noch-Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor. 

Andrew musste seine Waffenlizenz abgeben.
Andrew musste seine Waffenlizenz abgeben.(Bild: AFP/JUSTIN TALLIS)

Unter Aufsicht
Zwar wurden die Waffen laut Berichten nicht beschlagnahmt, jedoch strenge Auflagen zur Lagerung und zum Zugang verhängt. Die Entscheidung, die Lizenz zu entziehen, folgte einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung. Mountbatten-Windsor darf seine Waffen nun weder transportieren noch eigenständig nutzen – nur unter fachkundiger Aufsicht.

Ein Sprecher der Metropolitan Police bestätigte: „Am Mittwoch, dem 19. November, besuchten Beamte eine Adresse in Windsor und baten einen Mann in seinen 60ern, seine Waffen- und Schrotflintenlizenz freiwillig abzugeben. Die Lizenz wurde übergeben. Weitere Kommentare wird es derzeit nicht geben.“

Die Entscheidung soll im Einklang mit den strengen britischen Waffengesetzen stehen, die eine „einwandfreie Eignung“ voraussetzen.

Kein Prinz mehr ...
Im Oktober fällte König Charles die Entscheidung, seinem jüngeren Bruder Andrew wegen dessen Verwicklung den Epstein-Missbrauchsskandal den Titel eines Prinzen sowie des Herzogs von York abzuerkennen. Außerdem verlor der Vater der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie das Wohnrecht in einem Gebäude des Royal Estate.

Er muss die Royal Lodge in Windsor im neuen Jahr verlassen und wird nach Sandringham ins Exil geschickt. Auf dem Gelände des privaten Landwohnsitzes der Royals soll Andrew ein Farmhäuschen beziehen. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
