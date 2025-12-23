Andrew Mountbatten-Windsor verliert Waffenschein!

Andrew Mountbatten-Windsor ist seine Waffenlizenz entzogen worden. 65‑Jährige, früher bekannt als Herzog von York, darf seine Schusswaffen laut britischen Medienberichten künftig nur noch unter strenger Aufsicht verwenden.
Der Ex-Royal gilt seit Jahrzehnten als passionierter Jäger und Besitzer mehrerer Gewehre und Schrotflinten. In der Vergangenheit soll er regelmäßig Jagdwochenenden auf königlichen Anwesen wie Sandringham und Balmoral ausgerichtet haben. Medien erinnern zudem daran, dass er im Jahr 2000 eine Geburtstagsfeier für Ghislaine Maxwell auf Sandringham veranstaltet hatte – später bezeichnete er das Ereignis in einem Interview als „ein einfaches Schießwochenende“.
Besuch der Polizei
Nach Informationen britischer Zeitungen besuchten Beamte der Metropolitan Police im November Mountbatten-Windsors derzeitigen Noch-Wohnsitz, die Royal Lodge in Windsor.
Unter Aufsicht
Zwar wurden die Waffen laut Berichten nicht beschlagnahmt, jedoch strenge Auflagen zur Lagerung und zum Zugang verhängt. Die Entscheidung, die Lizenz zu entziehen, folgte einer umfassenden Sicherheitsüberprüfung. Mountbatten-Windsor darf seine Waffen nun weder transportieren noch eigenständig nutzen – nur unter fachkundiger Aufsicht.
Ein Sprecher der Metropolitan Police bestätigte: „Am Mittwoch, dem 19. November, besuchten Beamte eine Adresse in Windsor und baten einen Mann in seinen 60ern, seine Waffen- und Schrotflintenlizenz freiwillig abzugeben. Die Lizenz wurde übergeben. Weitere Kommentare wird es derzeit nicht geben.“
Die Entscheidung soll im Einklang mit den strengen britischen Waffengesetzen stehen, die eine „einwandfreie Eignung“ voraussetzen.
Kein Prinz mehr ...
Im Oktober fällte König Charles die Entscheidung, seinem jüngeren Bruder Andrew wegen dessen Verwicklung den Epstein-Missbrauchsskandal den Titel eines Prinzen sowie des Herzogs von York abzuerkennen. Außerdem verlor der Vater der Prinzessinnen Beatrice und Eugenie das Wohnrecht in einem Gebäude des Royal Estate.
Er muss die Royal Lodge in Windsor im neuen Jahr verlassen und wird nach Sandringham ins Exil geschickt. Auf dem Gelände des privaten Landwohnsitzes der Royals soll Andrew ein Farmhäuschen beziehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.