Andrew Mountbatten-Windsor verliert Waffenschein!

Der Ex-Royal gilt seit Jahrzehnten als passionierter Jäger und Besitzer mehrerer Gewehre und Schrotflinten. In der Vergangenheit soll er regelmäßig Jagdwochenenden auf königlichen Anwesen wie Sandringham und Balmoral ausgerichtet haben. Medien erinnern zudem daran, dass er im Jahr 2000 eine Geburtstagsfeier für Ghislaine Maxwell auf Sandringham veranstaltet hatte – später bezeichnete er das Ereignis in einem Interview als „ein einfaches Schießwochenende“.