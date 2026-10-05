Jede dritte Gemeinde ohne Lebensmittelgeschäft

Wer kein Auto hat, steht damit vor einem Problem. Und weitere Standorte könnten folgen. „Wir dürfen nicht warten, bis der letzte Greißler zusperrt. Hilfe muss kommen, solange sie einen Standort noch retten kann“, warnt Obmann Manfred Moyses. Der Lebensmittelhandel fordert deshalb ein Comeback der Nahversorgerförderung. Geld soll es für Investitionen, Betriebsübernahmen, Personal und laufende Kosten geben, Vorrang für Orte ohne Alternative. Denn mit jedem Geschäft gehen auch Arbeitsplätze, regionale Wertschöpfung und ein Treffpunkt verloren.