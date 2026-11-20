Rund 13.500 Fans aus mehreren Generationen erlebten Donnerstagabend in der seit Wochen restlos ausverkauften Wiener Stadthalle eine Mischung aus nostalgischem (die Älteren) und aktuellem Verständnis (die Jüngeren). Die Nu-Metal-Pioniere Korn zelebrierten ihre Vergangenheit – und sind damit aktueller denn je zuvor.
Was Kurt Cobain 1991 mit seiner Band Nirvana und dem Song „Smells Like Teen Spirit“ breitenwirksam pflanzte, wurde mit Korns Debütalbum drei Jahre später zu einem Flächenbrand: Hymnen für die Unangepassten, Gemobbten, Missbrauchten und Missverstandenen. Mit ihrem Erstwerk haben Jonathan Davis und Co. den Nu-Metal erfunden, vielmehr aber eine musikalische Projektionsfläche für alle jene angeboten, die wie Davis und Co. selbst Dinge in ihrer Kindheit oder Jugend erlebt haben, die kein Kind oder Jugendlicher jemals erleben sollte. Der Sprung in die Gegenwart macht sicher – die Wirkmacht dieser inhaltsreichen Kompositionen hat nichts von ihrer Intensität verloren. Ganz im Gegenteil. Korn und die Botschaft, die mit dieser Band mitschwingt, sind größer und verständlicher denn je. Wurden Homosexuelle, Dreadlocks-Träger oder vermeintlich „schwache“ Typen damals von Jugendbanden in die Ecke gedrängt, fällt heute die toxische Mansophere über all jene ein, die ihr Leben lieber mit Verständnis, Liebe, Toleranz und Empathie zu führen belieben.
Hymnen für die Außenseiter
So ist es am besten zu erklären, warum sich die Pioniere des einst so gescholtenen Sub-Genres mit, aber auch ohne zusätzliche TikTok-Hypes in ihren 50ern gerade am Höhepunkt ihrer Karriere befinden. Die 13.500 Plätze der Wiener Stadthalle waren seit Wochen ausverkauft, die gesamte Europatour der Kalifornier ist auch ohne prestigeträchtige neue Musik ein einziger Triumphzug. Nu-Metal im Generellen und seine Wegbegleiter Korn im Speziellen verbinden längst mehrere Generationen Ausgestoßener, auch wenn die Botschaften über Drogen, Gewalt und Unterdrückung mittlerweile nicht mehr von gegen standardisierte Gesellschaftssysteme rebellierenden Kids vorgetragen wird, sondern von Multimillionären, die entweder zu Jesus (Gitarrist Brian „Head“ Welch) oder in die Welt des Gamings (eben Davis) gefunden haben. Dass der Frontmann am Erscheinungstag des weltweit gehypten Computerspiels „GTA VI“ überhaupt eine Bühne betritt kann man fast schon als Glück bezeichnen. Insider wissen: Ohne überdimensionalen Fernseher und einer gut ausgerüsteten PlayStation betritt der 55-Jährige keinen Backstageraum der Welt.
War ein Korn-Konzert einst ein temporäres Schlachtfeld zur aufgestauten Aggressionsbewältigung, ist es heute ein Familienhappening, bei dem sich Väter und Söhne mit T-Shirts und überteuerten Hopfengetränken eindecken, während sie ihren gemeinsamen Helden entgegenharren. Der Namenszug des Headliners prangt schon eine halbe Stunde vor Showbeginn prominent vom Vorhang und dient als willkommene Selfie-Kulisse. Korn 2026 bedeutet, den Schmerz teilen zu können. Fans sind nicht nur in der Halle in einer Gemeinschaft voller Gleichgesinnter, per Knopfdruck und Glasfaserkabel lassen sich die Eindrücke sofort mit Korn-Fanatikern aus der ganzen Welt teilen. Das Kollektiv ist da, das Kollektiv kann heilen. Dass Konzerte religiösen Erfahrungen nahekommen können, ist nichts Neues, dafür muss man keine besondere Erleuchtung erleben. Vielen reichen schon die überdimensionierten Schatten von Welch und Gitarren-Kollege Munky Shaffer am Bühnenvorhäng, bevor dieser fällt und die Band mit „It’s On!“, „Here To Stay“ und „Reward The Scars“ ohne Verschnaufpause in die Vollen geht.
Profession statt Promille
Jeder kennt auf der Bühne seinen Platz, bis zu fünf Videowalls sorgen dafür, dass die Visuals auch bis ins letzte Eck der Stadthalle genau zu sehen sind und das über den kompletten Bühnenrücken reichende Lichtsystem spielt alle Stückerl. Bei mehr als 40 Millionen verkauften Alben kann man die Produktion schon einmal auffetten. Dass Kultsongs wie „Got The Life“ oder das traditionell mit Dudelsack-Klängen intonierte „Shoots And Ladders“ aber so frenetisch abgefeiert werden, liegt an der Band selbst. Der topfitte Frontmann wirbelt mühelos von Bühnenkante zu Bühnenkante, trifft trotz konditionellem Einsatz auch die schwierigen Töne wie in den frühen Tagen und kann sich auf eine gut geölte Instrumentalriege verlassen, die trotz des übersteuerten und unnötig laut gedrehten Sounds nicht ein einziges Mal markanter danebengreift. Korn 2026 bedeutet auch Professionalität. Drogengeschichten und aus dem Ruder geratene Alkoholismen sind kein Thema mehr. Die ehemaligen Skandalbuben leben heute wie gereifte Asketen. Vielleicht auf Kosten eines spätpubertären Tourspaßes, ganz sicher aber zur willkommenen Unterstützung einer professionellen Herangehensweise an die Musik.
Auf dieser Tour spielen Korn keine Songs, die nicht mindestens 23 Jahre am Buckel haben. Von den durchaus gutklassigen neuen Alben wird nichts verwendet, um zum 30-Jahre-Jubiläum des kultigen Zweitwerks „Life Is Peachy“ nicht nur deren Highlights „Twist“, „Chi“, „Kill You“ und „A.D.I.D.A.S.“ zu zelebrieren, sondern auch sonst kräftig in der Vergangenheit umzurühren. Das textsichere Publikum startet dazu amtliche Moshpits im Zuschauerraum, auf der Pressetribüne treibt es internationalen Kollegen bei „Coming Undone“ oder „Make Me Bad“ so viel Freude ins Gesicht, dass sich zuweilen gar Haargummis und T-Shirts entledigt wird, um sich von den brettharten Riffs ins harte Utopia leiten zu lassen. Im viel zu schnell heraneilenden Zugabeblock kommen dann die ganz großen Perlen. „Falling Away From Me“, „Twisted Transistor“ und „Blind“, die im August 1994 veröffentlichte, erste Single der Korn-Historie, der man anhört, dass von Slipknot über Coal Chamber und spätere Sepultura bis hin zu Machine Head alle die Gitarren auf Korn-Art nachgestimmt haben. Mit dem feurigen „Freak On A Leash“ explodieren Band und Fans im Gleichklang und man fragt sich unweigerlich, ob das wirklich dieselbe Band ist, die vor neun Jahren noch mit Müh und Not den Wiener Gasometer gefüllt hat.
Das Staffelholz weitergeben
Und wo Nirvana das Staffelholz an Korn übergab, ist es über viele Zwischenstationen mittlerweile bei den Architects gelandet. Das britische Metalcore-Kollektiv mit dem Mut zu Death-Metal-Anleihen und Schlenkern in die progressive Richtung ist auf dieser Erfolgstour der richtige Anheizer für die Headliner-Legenden. Mittels hohen Arbeitsethos und dem richtigen Gespür dafür, in den harten Songs auch viel Melodie und emotionale Momente zu verpacken, erwuchs man seit Ende der Pandemie zu einer der größten Bands des Genres. Sänger Sam Carters Brandrede gegen Ängste und Mental-Health-Probleme vor dem Song „Everything Ends“ trägt das ihre dazu bei, dass sich so mancher vielleicht nicht zwingend musikalisch, aber zumindest ideologisch bei den Engländern verorten kann. Tracks wie „Curse“ oder das abschließende „Machine“ entfachen eine gewisse Sogwirkung, es fehlt den Liedern am Ende aber am Innovationsgeist und der notwendigen Eigenständigkeit, um wirklich markant herauszustechen. Nirgendwo sonst vermischt sich metallische Härte so authentisch mit menschlichen Schwächen, Ängsten und Unsicherheiten wie bei Korn. Deshalb ist die wahre Pionierleistung gar nicht so sehr die Erfindung eines Sub-Genres, sondern vielmehr die Integration von Herz und Gefühl in einer Klangwelt schierer Aggressivität.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.