Auf dieser Tour spielen Korn keine Songs, die nicht mindestens 23 Jahre am Buckel haben. Von den durchaus gutklassigen neuen Alben wird nichts verwendet, um zum 30-Jahre-Jubiläum des kultigen Zweitwerks „Life Is Peachy“ nicht nur deren Highlights „Twist“, „Chi“, „Kill You“ und „A.D.I.D.A.S.“ zu zelebrieren, sondern auch sonst kräftig in der Vergangenheit umzurühren. Das textsichere Publikum startet dazu amtliche Moshpits im Zuschauerraum, auf der Pressetribüne treibt es internationalen Kollegen bei „Coming Undone“ oder „Make Me Bad“ so viel Freude ins Gesicht, dass sich zuweilen gar Haargummis und T-Shirts entledigt wird, um sich von den brettharten Riffs ins harte Utopia leiten zu lassen. Im viel zu schnell heraneilenden Zugabeblock kommen dann die ganz großen Perlen. „Falling Away From Me“, „Twisted Transistor“ und „Blind“, die im August 1994 veröffentlichte, erste Single der Korn-Historie, der man anhört, dass von Slipknot über Coal Chamber und spätere Sepultura bis hin zu Machine Head alle die Gitarren auf Korn-Art nachgestimmt haben. Mit dem feurigen „Freak On A Leash“ explodieren Band und Fans im Gleichklang und man fragt sich unweigerlich, ob das wirklich dieselbe Band ist, die vor neun Jahren noch mit Müh und Not den Wiener Gasometer gefüllt hat.