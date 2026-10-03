Ministerin Holzleitner winkt für SPÖ-Vorsitz ab

Landesvorsitzende haben auch für Bundespartei Verantwortung

Es müsse allen Landesparteivorsitzenden klar sein, „dass mit der Übernahme eines Landesparteivorsitzes auch Verantwortung für die Gesamtpartei besteht und deswegen man eigentlich Teil der Gremien und sonstigen Sitzungen sein muss“, so Holzleitner in Richtung Burgenland und Steiermark, die sich aus Protest gegen Babler schon länger aus den Gremien genommen haben. Der Ausgang der morgigen Sitzung sei offen. „Wenn man das Ruder umreißen und wieder zur Stärke zurückfinden will, dann geht das nicht aus der Uneinigkeit heraus, sondern nur, indem man gemeinsam an einem Strang zieht.“