Die Schwiegermutter weiß alles besser, die Geschenke fehlen und der Familienfrieden hängt am seidenen Faden? Wie schnell die besinnlichste Zeit des Jahres zum Familienchaos werden kann, zeigt die österreichische Kultkomödie „Single Bells“ seit Jahren auf herrlich humorvolle Weise. Jetzt kommt der Kultfilm mit Verena Scheitz, Kristina Sprenger, Inge Maux, Julia Jelinek und Gregor Seberg auf die Bühne des GLOBE WIEN.