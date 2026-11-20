Der österreichische Filmklassiker „Single Bells“ ist für viele ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit und wird während der besinnlichsten Zeit des Jahres in vielen österreichischen Haushalten gespielt. Nun kommt der Klassiker auch auf die Bühne und zusammen mit dem Westfield Donau Zentrum verlost die „Krone“ zwei tolle Geschenkpakete.
Die Schwiegermutter weiß alles besser, die Geschenke fehlen und der Familienfrieden hängt am seidenen Faden? Wie schnell die besinnlichste Zeit des Jahres zum Familienchaos werden kann, zeigt die österreichische Kultkomödie „Single Bells“ seit Jahren auf herrlich humorvolle Weise. Jetzt kommt der Kultfilm mit Verena Scheitz, Kristina Sprenger, Inge Maux, Julia Jelinek und Gregor Seberg auf die Bühne des GLOBE WIEN.
Passend dazu lädt das Westfield Donau Zentrum am 28. November 2026 zur humorvollen Weihnachtsberatung mit der Schauspielerin Kristina Sprenger und Schauspieler Gregor Seberg ein. Mit jeder Menge Schmäh und den passenden Überlebenstipps nehmen die beiden den ganz normalen Weihnachtswahnsinn aufs Korn.
Samstag, 28. November 2026, 11 Uhr
Mitmachen und gewinnen
Passend dazu verlost die „Krone“ folgendes zwei „Single Bells“ Gewinnspielspielpaket
Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen – Wien“ Newsletters tolle Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.