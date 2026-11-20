Funkelnde Lichter, festliche Klänge und jede Menge Weihnachtsstimmung: Schloss Hof verwandelt sich in ein zauberhaftes Winterparadies. Besucher dürfen sich auf einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt, besondere Geschenkideen und ein buntes Familienprogramm freuen.
Wenn der Duft von Punsch und weihnachtlichen Köstlichkeiten durch die Luft zieht, ist auf Schloss Hof wieder Adventzeit! Der traditionelle Weihnachtsmarkt lädt an den Wochenenden sowie am 7. und 8. Dezember zu unvergesslichen Stunden ein. Vor der prachtvollen Barockkulisse warten liebevoll dekorierte Marktstände, kunstvolle Geschenkideen und kulinarische Schmankerl. Für besinnliche Momente sorgen heimische Bläsergruppen und Chöre im Arkadenhof sowie eine beeindruckende Krippenausstellung in der Sala Terrena.
Ein funkelndes Lichtermeer zum Staunen
Ein besonderes Highlight ist der Lichterzauber, der Schloss Hof in ein magisches Lichtermeer verwandelt. Glitzernde Installationen und leuchtende Figuren sorgen für strahlende Augen und laden zu einem romantischen Spaziergang durch das festlich geschmückte Areal ein. Hier kommt garantiert Weihnachtsstimmung auf!
Hier werden Kinderträume wahr!
Auch für die kleinen Besucher gibt es jede Menge zu entdecken! Ob eine Fahrt mit dem Nostalgie-Karussell oder der Kindereisenbahn, Ponyreiten, Lebkuchenverzieren oder kreatives Basteln – Langeweile hat hier keine Chance. Besonders beliebt sind die lebende Krippe mit den Tieren von Schloss Hof und das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit Kasperl, Zaubershows und Konzerten im Barockstall.
Kaiserliche Weihnachten mit Musikgenuss
Noch mehr Weihnachtszauber erwartet die Gäste im Schloss: Die Ausstellung „Bald ist Heilige Nacht – Was das schönste Fest des Jahres ausmacht“ lädt zu einer stimmungsvollen Entdeckungsreise ein. Musikliebhaber dürfen sich zudem auf festliche Weihnachtskonzerte am 6. und 8. Dezember im kaiserlichen Festsaal freuen – mit einem Ensemble der Wiener Philharmoniker und dem Varga Quartett Wien.
Tipp:Ob Familienausflug, romantischer Adventspaziergang oder gemütliches Beisammensein mit Freunden – der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof verspricht vorweihnachtliche Glücksmomente für Groß und Klein!