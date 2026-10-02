Weltweit gesuchte Frau (35) durch Zufall erwischt

Ein Haftbefehl, eine Meldung

Bei der anschließenden Personen- und Lenkerkontrolle führte eine Abfrage im Rahmen der internationalen Fahndung jedoch zu zwei Treffern im Schengener Informationssystem (SIS): Der Lenker (33) und die 35-Jährige tauchten auf. Hinsichtlich des 33-jährigen Lenkers wurde eine SIS-Treffermeldung mit den erforderlichen Informationen an das zuständige SIRENE-Büro übermittelt. Bei der 35-Jährigen ergab die Fahndungsabfrage einen europäischen Haftbefehl wegen Menschenhandels in Frankreich. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion Dragonerstraße gebracht.