Weltweit gesuchte Frau (35) durch Zufall erwischt

Eine routinemäßige Schulwegsicherung führte am Donnerstag in Wels zur Festnahme einer international gesuchten Frau. Gegen eine 35-Jährige, die den Beamten zufällig ins Netz ging, lag ein europäischer Haftbefehl wegen Menschenhandels in Frankreich vor. Auch der Lenker des Wagens war amtsbekannt.
Eine Polizeistreife führte um 8:05 Uhr während der Schulwegsicherung Kontrollen im Bereich der Schulstraße durch. Dabei fiel den Beamten ein schwarzer Pkw mit französischem Kennzeichen wahrgenommen, der auf der Salzburger Straße in Richtung Osten unterwegs war. Nach kurzer Nachfahrt wurde das Fahrzeug angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen.
Keine Kindersitze
Die Polizisten stellten fest, dass sich insgesamt sechs Personen in dem Auto befanden. Neben dem 33-jährigen Lenker und dem 21-jährigen Beifahrer befanden sich auch zwei minderjährige Kinder, vier und acht Jahre alt, sowie zwei weitere Personen, eine Zwölfjährige und die 35-Jährige im Fahrzeug.
Die beiden Kinder waren weder angegurtet noch verfügten sie über eine geeignete Kindersicherung. Die technische Kontrolle des Fahrzeuges verlief ohne Beanstandungen.
Ein Haftbefehl, eine Meldung
Bei der anschließenden Personen- und Lenkerkontrolle führte eine Abfrage im Rahmen der internationalen Fahndung jedoch zu zwei Treffern im Schengener Informationssystem (SIS): Der Lenker (33) und die 35-Jährige tauchten auf. Hinsichtlich des 33-jährigen Lenkers wurde eine SIS-Treffermeldung mit den erforderlichen Informationen an das zuständige SIRENE-Büro übermittelt. Bei der 35-Jährigen ergab die Fahndungsabfrage einen europäischen Haftbefehl wegen Menschenhandels in Frankreich. Die Frau wurde daraufhin festgenommen und zur Polizeiinspektion Dragonerstraße gebracht.
35-Jährige sitzt in Wels ein
Eine separate Überprüfung der übrigen Fahrzeuginsassen durch das LKA OÖ verlief negativ. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde die 35-Jährige in die Justizanstalt Wels überstellt. Bezüglich der Verwaltungsübertretungen wurden vom Lenker mehrere Sicherheitsleistungen und ein Organmandat eingehoben.
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