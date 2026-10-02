Worauf es beim perfekten Bewerbungsfoto ankommt

Wie sollte ein gutes Bewerbungsfoto aussehen? Tipps können sich Jugendliche und ihre Eltern dieser Tage auf der Messe Jugend & Beruf in Wels holen – und sich dabei auch gleich fotografieren lassen.
Vor diesem Stand gibt es teilweise lange Schlangen: „Jeder Besucher hat bei mir die Möglichkeit, gratis ein professionelles Bewerbungsfoto zu machen und bekommt es dann auf einem USB-Stick mit“, erklärt Sebastian Stahrl. Der Fotograf steht noch bis inklusive Samstag am Messegelände in Wels bei der von der „Krone“ präsentierten Messe Jugend & Beruf.
Worauf kommt’s an, damit der erste Eindruck bei Bewerbungen nicht zum Reinfall wird? „Wichtig ist, dass man halbwegs seriös angezogen ist, offen dasteht und ein bisschen lächelt. Also dass man insgesamt freundlich aussieht“, empfiehlt Stahrl.
1400 Oberösterreicher auf Lehrstellensuche
Ohne Foto kommt heute freilich kein Bewerbungsschreiben mehr aus. Aktuell sind mehr als 37.000 Oberösterreicher auf Jobsuche. Und rund 1400 junge Menschen sind beim AMS OÖ derzeit als Lehrstellensuchende vorgemerkt. Der Tipp von Wirtschaftskammer OÖ – Präsidentin Doris Hummer für das Bewerbungsfoto: „Es sollte ein seriöses und kein Partyfoto sein, sodass man die Person gut kennenlernen kann durch dieses Bild.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.