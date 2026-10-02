Worauf es beim perfekten Bewerbungsfoto ankommt

1400 Oberösterreicher auf Lehrstellensuche

Ohne Foto kommt heute freilich kein Bewerbungsschreiben mehr aus. Aktuell sind mehr als 37.000 Oberösterreicher auf Jobsuche. Und rund 1400 junge Menschen sind beim AMS OÖ derzeit als Lehrstellensuchende vorgemerkt. Der Tipp von Wirtschaftskammer OÖ – Präsidentin Doris Hummer für das Bewerbungsfoto: „Es sollte ein seriöses und kein Partyfoto sein, sodass man die Person gut kennenlernen kann durch dieses Bild.“