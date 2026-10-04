Wer am Glücksspielmarkt auf den Jackpot aus ist

In der Welt des Spiels werden im nächsten Jahr die Karten neu gemischt. Wer sich dafür bereits an den Tisch gesetzt hat, was die große Gesetzesreform für Österreichs Spieler bedeutet und welche Pläne ein internationaler Glücksspielkonzern mit dem heimischen Markt hat ...
In Österreich gibt es zum ersten Mal seit mehr als 15 Jahren eine grundlegende Reform des Glücksspielrechts. Während bisher Casinos Austria als ein einziger Anbieter sämtliche Bereiche abdeckt, sollen sich künftig Unternehmen getrennt um die Casinokonzession (stationäre Spielhallen), Lotterielizenz (beispielsweise Rubbellose in Trafiken) und unbeschränkt viele Online-Konzessionen bewerben.
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