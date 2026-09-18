Picasso und Bacon: Zwei Meister des Menschlichen

„Die beiden trennt mehr, als sie verbindet“, schickte Albertina-Direktor Ralf Gleis bei der Presseführung voraus. Gerade das habe ihn gereizt, diese Schau zum 250er des Hauses zu realisieren. Wo sich die beiden treffen, ist ihr spezieller Zugang zur figurativen Malerei. Während Picasso über den Körper den Weg in die Abstraktion ging, wollte Bacon, den Menschen in die Malerei zurückholen – verzerrt, deformiert und als Ausdruck der Schattenseiten menschlicher Seelenzustände.