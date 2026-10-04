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„War“: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt

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04.10.2026 05:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

warMit „War“ ist rund um die Superstars Sienna Miller und Dominic West eine spannende Anwalts-Serie entstanden, die alle Stückeln spielt – samt eines erstklassigen britischen Ensembles.

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Warum Anwaltskanzleien jenen Ort, an dem sie sich auf eine Gerichtsverhandlung vorbereiten, „War Room“ (also „Kriegsraum“) getauft haben, wird in der neuen achtteiligen HBO/Sky-Serie schnell klar: Vor Gericht bedeutet gleichermaßen in den Krieg zu ziehen. Und dort sowie in der Liebe, wie es uns ein altes Sprichwort nahelegt, sei bekanntlich alles erlaubt.

Das Anwälte-Ehepaar Nicholas (McArdle) und Serena (Fox) kämpfen für Carla (Miller).
Das Anwälte-Ehepaar Nicholas (McArdle) und Serena (Fox) kämpfen für Carla (Miller).(Bild: Miya Mizuno)

Erlaubt hat sich auch Morgan Henderson (Dominic West) einiges. Der höchst erfolgreiche britische Tech-Milliardär hat nämlich eine Schwäche für das andere Geschlecht, was an sich ja nichts Schlimmes ist, wäre er nicht mit Hollywoodstar Carla Duval (Sienna Miller) verheiratet. Nicht nur einmal sei Morgan während seiner eins glücklichen, mittlerweile vor sich hinsiechenden Ehe fremdgegangen. Beweisen kann das Carla nicht – bis ihre Schauspielkollegin Flora Monroe (Rose Williams) den Unternehmer auf den Prüfstand stellt und dieser kläglich scheitert. Lasset die Scheidung beginnen und die Anwälte in die (Schlamm-)Schlacht ziehen!

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Gnadenlos mit Doppelagenten

Dass HBO und Sky als Aushängeschilder für ihr Scheidungsdrama zwei Superstars von Weltformat geholt haben, war für die internationale Vermarktung der Serie wohl unumgänglich. Aber auch wenn Miller und West eine gute Performance hinlegen, ist der eigentliche Trumpf von „War“ der restliche Cast. Auf Wests „Seite“ wären das etwa Pip Torrens und Nina Sosanya als gnadenloses Anwaltsteam einer der renommiertesten Kanzleien Londons. Ihnen gegenüber ihre einstigen Mitarbeiter, gespielt von Phoebe Fox und James McArdle, die Miller’s Carla vertreten.

Der ambitionierte Anwalt Johnny (Archie Renaux) kocht sein eigenes Süppchen.
Der ambitionierte Anwalt Johnny (Archie Renaux) kocht sein eigenes Süppchen.(Bild: Justin Downing)

Und dazwischen springt – oder stolpert – ein fantastischer Archie Renaux als überambitionierter Doppelagent zwischen den Kanzleien herum. Während „War“ die Gnadenlosigkeit der Anwälte in den Vordergrund stellt, mit denen sie für ihre Klienten in den Krieg ziehen, lässt die Serie aber auch ein bisschen Menschlichkeit durchschimmern, um die Frage in den Raum zu stellen: Ist im Krieg, in der Liebe und im Gerichtssaal tatsächlich alles erlaubt?

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