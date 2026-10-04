„War“: Im Krieg und in der Liebe ist alles erlaubt

Erlaubt hat sich auch Morgan Henderson (Dominic West) einiges. Der höchst erfolgreiche britische Tech-Milliardär hat nämlich eine Schwäche für das andere Geschlecht, was an sich ja nichts Schlimmes ist, wäre er nicht mit Hollywoodstar Carla Duval (Sienna Miller) verheiratet. Nicht nur einmal sei Morgan während seiner eins glücklichen, mittlerweile vor sich hinsiechenden Ehe fremdgegangen. Beweisen kann das Carla nicht – bis ihre Schauspielkollegin Flora Monroe (Rose Williams) den Unternehmer auf den Prüfstand stellt und dieser kläglich scheitert. Lasset die Scheidung beginnen und die Anwälte in die (Schlamm-)Schlacht ziehen!