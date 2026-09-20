Das (Liebes-)Leben ist mit 50 noch nicht vorbei

Zerrissenheit ohne Selbstmitleid

Ihr Talent, einem schon oft gesehenen Stoff eine neue spannende Sichtweise abzuringen, hat Horgan mit ihren bisherigen TV-Kreationen schon öfter gezeigt. Diesmal schöpft die 56-jährige Irin, dank ihrer eigenen Erfahrungen, die sie mit Anfang 50 gemacht hat, aus dem Vollen. Die weibliche Zerrissenheit, immer für alle da zu sein, dem ständigen daraus resultierenden Druck standzuhalten, während man sich ständig Sorgen macht, packt Horgan – die auch das Drehbuch geschrieben und produziert hat – mühelos in ihren Charakter. Eben so, wie es die meisten Frauen im echten Leben tun. Diesen Pathos zu schaffen, ohne sich dabei in Selbstmitleid zu suhlen, sondern – ganz im Gegenteil – andere damit auch noch zum Lachen bringen und ihnen Hoffnung zu schenken, ist Fernsehen vom Feinsten.