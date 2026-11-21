Hinter den Gags verstecken sich aber auch wichtige Botschaften zu Identität, Lügen und Selbstfindung: „Ich glaube, es sind Themen da drin, die die Leute mal spüren müssen. Wir sind nämlich in einer Ära, in der die Menschen sich ihre Fehler nicht mehr eingestehen wollen. Sie übernehmen keine Verantwortung dafür, es gibt keine Konsequenzen. In der heutigen Internetkultur stürzen wir uns gerne auf Leute, die schon verletzt sind, und wollen, dass sie noch mehr bluten. Die Meinung der ganzen Welt war noch nie so laut zu hören. Es ist ein Zeitalter der Blutlust.“ Er hoffe, dass die Zuschauer darüber nachdenken: „Die Masken, die wir tragen, verletzten uns nur selbst.“