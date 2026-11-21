In der zweiten Staffel der Sport-Komödie „Chad Powers“ auf Disney+ spielt Superstar Glen Powell wieder einen Quarterback, der mit Maskerade alle hinters Licht führt. Der „Krone“ verriet er, welche ernste Botschaft hinter den Gags steckt.
Mit seinem Waschbrettbauch und dem strahlenden Lächeln gehört Glen Powell zu den begehrtesten Schauspielern in Hollywood – wahrscheinlich war es genau deshalb für ihn interessant, eine Rolle anzunehmen, bei der er oft maskiert ist. In „Chad Powers“ (zweite Staffel ab sofort auf Disney+) verändert er als Russ sein Aussehen mittels Verkleidungen stark, um nach einem Skandal mit neuer Identität als Chad wieder als Footballspieler weiterspielen zu können. Ob er sich auch privat manchmal tarnt, um sich unerkannt in der Öffentlichkeit bewegen zu können? „Das Schöne ist, dass ich jetzt Zugang zu den allerbesten Maskenbildnern der Branche habe“, lacht er im Pressegespräch mit der „Krone“.
Er habe darauf aber bisher noch nicht zurückgegriffen: „Ich kenne aber durchaus Kollegen, die sich maskiert haben, um zum Beispiel ungestört auf ein Musikfestival zu gehen. Ich umarme lieber die Welt in all ihrem Wahnsinn.“ Er habe jedenfalls großen Respekt vor der Kunst der Maskenbildner: „Das ist nicht damit getan, eine Maske auf- und abzusetzen. Da gibt es viele kleine Einzelteile, die modelliert und geformt werden müssen, die werden dann mit Farbe besprüht und manchmal werden noch Details hinzugefügt, Haare oder so. Ich bin echt stolz auf diese Leute.“
Der Comedy-Charakter des Chad Powers mache ihm auch nach zwei Staffeln noch viel Freude: „Diese Figur ist ein absoluter Traum für mich. Jeden Tag am Set muss ich ständig wissen, bin ich jetzt gerade Russ, bin ich jetzt Chad? Es ist wie bei einer russischen Matrjoschka-Puppe. Aber ich mag es, mit ein bisschen Angst im Nacken zu arbeiten (lacht).“
Hinter den Gags verstecken sich aber auch wichtige Botschaften zu Identität, Lügen und Selbstfindung: „Ich glaube, es sind Themen da drin, die die Leute mal spüren müssen. Wir sind nämlich in einer Ära, in der die Menschen sich ihre Fehler nicht mehr eingestehen wollen. Sie übernehmen keine Verantwortung dafür, es gibt keine Konsequenzen. In der heutigen Internetkultur stürzen wir uns gerne auf Leute, die schon verletzt sind, und wollen, dass sie noch mehr bluten. Die Meinung der ganzen Welt war noch nie so laut zu hören. Es ist ein Zeitalter der Blutlust.“ Er hoffe, dass die Zuschauer darüber nachdenken: „Die Masken, die wir tragen, verletzten uns nur selbst.“
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