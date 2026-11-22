Denn „The Altruists“ basiert auf der wahren Geschichte vom Aufstieg und Fall der Kryptobörse FTX. Was damit startete, das globale Finanzsystem revolutionieren zu wollen, endete mit einem Betrug mit Kundengeldern in Milliardenhöhe, der das Imperium 2022 zum Einsturz brache. Die achtteilige Serie kombiniert perfekt einen spannenden Finanz-Thriller mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Kein Wunder, denn Showrunner und Drehbuchautor Graham Moore hat Erfahrung mit der Verfilmung von genialen Köpfen – für sein Drehbuch für „The Imitation Game“ mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley wurde er 2015 mit dem Oscar ausgezeichnet. Nun bringt er uns wieder komplexe Zusammenhänge auf spannende Art und Weise näher.