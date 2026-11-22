„The Altruists“ lautet der sperrige Titel einer fantastischen neuen Netflix-Serie über ein hochintelligentes Paar, das aus dem Ruder läuft. Lesen Sie hier unsere Kritik zur neuen Produktion.
In dieses Paar werden Sie sich sofort verlieben: Caroline Ellison und Sam Bankman-Fried sind zwei junge, brillante Wall-Street-Masterminds, die aber mit ihrem Können nicht selbst reich werden wollen, sondern möglichst viel Gutes mit ihren Einnahmen tun wollen. Dieses gemeinsame Ziel löst eine starke Bindung zwischen den beiden liebenswerten Nerds aus – doch es bleibt freilich nicht bei dieser scheinbar idyllischen Prämisse.
Denn „The Altruists“ basiert auf der wahren Geschichte vom Aufstieg und Fall der Kryptobörse FTX. Was damit startete, das globale Finanzsystem revolutionieren zu wollen, endete mit einem Betrug mit Kundengeldern in Milliardenhöhe, der das Imperium 2022 zum Einsturz brache. Die achtteilige Serie kombiniert perfekt einen spannenden Finanz-Thriller mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Kein Wunder, denn Showrunner und Drehbuchautor Graham Moore hat Erfahrung mit der Verfilmung von genialen Köpfen – für sein Drehbuch für „The Imitation Game“ mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley wurde er 2015 mit dem Oscar ausgezeichnet. Nun bringt er uns wieder komplexe Zusammenhänge auf spannende Art und Weise näher.
Doch getragen wird die Serie dennoch von den herausragenden Leistungen der beiden Hauptdarsteller. Julia Garner zeigt einmal mehr ihre Wandlungsfähigkeit, nachdem sie bereits in „Ozark“ oder „Inventin Anna“ als Charakterdarstellerin überzeugte. Es ist eine Freude, zuzuschauen, wie sie die Manierismen von Caroline Ellison bin ins Detail rekonstruiert. Anthony Boyle schafft es ebenfalls, dass wir schnell auf der Seite von Bonnie & Clyde der Generation Z sind – viel Vergnügen mit diesem Highlight.
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